В Британии кремлевский телеканал RT оштрафовали почти на $250 тысяч 26.07.2019, 14:58

Российские пропагандисты не соблюдали правила вещания.

Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 тысяч фунтов стерлингов за несоблюдение правил вещания.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Ofcom.

"Сегодня Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тысяч фунтов (248 тысяч долларов, - прим.) за серьезные несоблюдения наших правил вещания - и потребовал, чтобы канал сообщил о результатах нашего расследования своим зрителям", - говорится в заявлении.

Расследование показало, что RT не смог сохранить беспристрастность в семи выпусках новостей и программах о текущих событиях в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

"Программы были в основном связаны с вопросами политического спора и текущей государственной политики, а именно с реакцией правительства Великобритании на события в Солсбери и сирийский конфликт", - говорится в сообщении.

В Ofcom также отметили, что после указанных дат нарушений беспристрастности по RT не зафиксировано.

Напомним, что именно на RT, ранее известном как Russia Today, вышло интервью с двумя мужчинами, которых подозревают в отравлении Скрипалей.

В интервью они назвали себя Александр Петров и Руслан Боширов, утверждали, что они - просто туристы и поехали в Солсбери, потому что друзья посоветовали им посмотреть на "знаменитый Солсберецкий собор" и его шпиль высотой 123 метра.

Впоследствии было доказано, что Петров и Боширов (настоящие фамилии Чепига и Мишкин) работают на ГРУ РФ, а само интервью стало предметом насмешек и многочисленных мемов.