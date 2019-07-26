В Бресте мама с ребенком закрылась в авто и не выходила больше 15 часов 9 26.07.2019, 15:01

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Ребенок в последнее время находился с отцом.

Как рассказал «Виртуальному Бресту» отец ребенка, около восьми вечера 25 июля он гулял с четырехлетним сыном. Мать ребенка подъехала на машине с российскими номерами и усадила мальчика в салон.

Как пишет издание, малыш в последнее время находится с отцом в Бресте. На 6 августа назначен суд, который решит, с кем оставаться мальчику.

Папа ребенка пытался остановить машину, в итоге у него случился конфликт с мужчиной, который был за рулем. По данным журналистов, тот применил перцовый баллончик, допустил наезд при попытке уехать. Вызвали милицию и ГАИ, был составлен протокол — и мужчину задержали до суда, который, по предварительной информации, должен состояться сегодня.

У автомобиля остались дежурить родственники, они были не против, чтобы мама уехала, но без малыша.

После переговоров, которые продолжались до полудня, в машину сел Виталий Щерба, начальник отдела образования Московского района Бреста. В сопровождении отца и сотрудников опеки авто выехало из двора, предположительно дальше вопрос будет решаться в администрации района.

В общей сложности женщина с ребенком находилась в машине более 15 часов.