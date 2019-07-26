Все заточено на паранойю одного человека 6 26.07.2019, 15:15

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Виктор Шендерович

Фото: DELFI

Власть в России сконцентрирована теперь в одних руках, в небольшом клане.

— Я возвращаюсь к государству, которое где-то есть в какой-нибудь Франции, Америке, Англии. Которое так работает. И никакое злоупотребление не может остаться без ответа, без реакции, — рассуждает Виктор Шендерович на «Эхе Москвы». — А у нас нет государства. У нас есть Путин Владимир Владимирович. Со своей паранойей. На которую – паранойю Путина заточено все правоприменение в кавычках. Все. Все законы, вся работа полиции, прокуратуры, Конституционного суда, Верховного суда.

Все заточено на паранойю одного человека. Паранойя стала самым главным, давно — самым главным внутриполитическим фактором. Попытались обойтись относительно мягко, и мы видим реакцию, вот эти обыски. Это реакция того, что ты называешь государством, на самом деле клан.

Клан, захвативший власть 20 лет назад, через три недели будем отмечать 20-летие путинской власти. Реальное. Де-факто. 20 лет назад получена власть. Эта власть сконцентрирована теперь в одних руках, в небольшом клане. Они эту власть захватили и не отдают.

Все остальное – это декорация, это папье-маше, раскраска. Конституция наша прекрасная.