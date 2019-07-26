«Баста!»: Беларусь — страна парадоксов 5 26.07.2019, 15:24

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Сколько еще таких случаев, как дело владельца «Дариды»?

Беларусь — страна парадоксов. Здесь можно попасть в тюрьму за небольшую кражу или мелкую ошибку в отчетности перед налоговой, пишет Telegram-канал «Баста!».

А можно убить человека и остаться на свободе. Сегодня освобожден от ответственности виновник ДТП со смертельным исходом, которое произошло в Минске 16 декабря прошлого года. Тогда «Ягуар» протаранил «Фольксваген», девушка-водитель последнего попала в больницу, а ее 69-летняя мать погибла.

Возможно ли, чтобы виновник такого ДТП вышел на свободу прямо из здания суда? Да, если речь идет о сегодняшней Беларуси, а имя «героя» — Владимир Делендик, и он входит в близкое окружение Лукашенко, является владельцем «Дариды» и одним из богатейших людей страны.

«Дело случая», - так в свое время ответил олигарх на вопрос о причинах аварии. Сколько еще таких «случаев», когда крупному чиновнику удается избежать ответственности за свои преступления, случается в Беларуси — можно только догадываться.

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