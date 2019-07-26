Руководство МЧС отдыхает на базе боевого подразделения? 2 26.07.2019, 15:33

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В Сети попали фото объекта на Цнянском водохранилище.

Блогер NEXTA опубликовал в своем телеграмму-канале фотографии с объекта Министерства чрезвычайных ситуаций, которое находится на Цнянском водохранилище, передает «Белсат».

По официальным данным, это Центр водолазно-спасательной службы МЧС. Согласно источникам NEXTA, база используется для отпусков руководство МЧС.

На базе МЧС на Цнянском водохранилище работает 28 человек. Среди лиц, посещающих базу: высшее руководство Министерства чрезвычайных ситуаций, работники Генпрокуратуры, службы безопасности президента и Совета безопасности, утверждают источники NEXTA.

В пресс-службе МЧС журналистам коротко прокомментировали, что база на Цнянском водохранилище является «боевым подразделением».

Центр водолазно-спасательной службы на Цнянском водохранилище в Минске создан в 2007 году как часть структуры государственной пожарной аварийно-спасательного учреждения «Республиканский отряд специального назначения» МЧС.