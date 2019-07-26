Видеофакт: Новый посол Германии записал приветствие на белорусском языке 5 26.07.2019, 15:59

Манфред Хутерер и его супруга поприветствовали белорусов.

Новый посол Германии в Беларуси Манфред Хутерер, который приехал в Минск на днях, записал видеообращение к белорусам, в котором признался, что давно хотел работать в нашей стране.

Видеообращение, опубликованное на странице «Фейсбуке» посольства, посол записал вместе со своей супругой на русском и белорусском языках.

— Дорогие друзья, моя жена и я рады быть в Беларуси, где в ближайшие годы я буду работать в качестве посла. Я очень хотел приехать сюда и даже немного выучил белорусский язык, — сказал Манфред Хутерер. — Я, як пасол, прыкладу ўсе сілы для таго, каб адносіны паміж нашымі краінамі і далей развіваліся ў пазітыўным ключы. Мы рады знаходжанню ў Беларусі.

— Мы ўжо шмат разоў наведвалі Беларусь і былі уражаныя тым, якая разнастайная і прыгожая ваша краіна, — добавила супруга посла.