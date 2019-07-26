Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос об увольнении Кличко 26.07.2019, 16:15

Виталий Кличко

Фото с сайта donpress.com

Это случится уже на ближайшем заседании.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире Радио НВ заявил, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

«В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил», — заявил премьер.

Гройсман сообщил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

«Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему», — заверил он.