Как белорусский врач бросил вызов милицейскому беспределу
- 26.07.2019, 16:28
Семь фактов о противостоянии.
Спустя почти три года после милицейской облавы, минский врач-педиатр Дмитрий Середа через суд смог добиться дополнительной проверки по незаконному силовому задержанию и избиению его в собственной квартире 4 августа 2016 года, пишет ПЦ «Весна».
23 июля суд Партизанского района удовлетворил соответствующую жалобу мужчины и отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции, совершивших задержание.
Но будет ли возбуждено уголовное дело и понесут ли милиционеры ответственность за превышение служебных полномочий?
Юрист Правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко, который с самого начала помогает Дмитрию Середе, проанализировал ход дела и приводит семь фактов в противостоянии врача-педиатра жестокому обращению.
1. За три года Следственный комитет так и не приступил к расследованию нападения на квартиру Дмитрия Середы и его избиения.
Проведение доследственной проверки – это не полноценное расследование преступления. У этих этапов уголовного процесса различные цели:
в ходе проверки устанавливаются основания к возбуждению уголовного дела - наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу;
предварительное расследование – это деятельность по собиранию и оценке доказательств, установлению обстоятельств преступления, изобличению лиц, его совершивших, обеспечение обоснованного привлечения их в качестве обвиняемых.
2. Офицер милиции Александр Нущик и другие сотрудники МВД под его руководством безнаказанно нарушили закрепленную в Конституции неприкосновенность жилища.
Об этом свидетельствовали обстоятельства дела:
оперуполномоченный уголовного розыска распорядился ворваться в жилую квартиру, где находились, помимо подозреваемого, его жена и малолетний ребенок с повреждением запоров;
сотрудники спецподразделения применили физическую силу и спецсредства к человеку, который не оказывал, по признанию ОМОНовцев, им сопротивления.
Вынесенное в прокуратуре г. Минска постановление о возбуждении уголовного дела в отношении милиционера было отменено заместителем Генерального прокурора.
3. Множество прямых нарушений закона в процессуальных действиях милиционеров не получили уголовно-правовой оценки.
Среди них:
до задержания Дмитрия Середы оперуполномоченный Александр Нущик пересылал потерпевшим посредством мессенджера фотографии мужчин, которые могли быть опознаны ими как преступники;
объяснения и рапорт оперуполномоченного опровергаются данными следователю объяснениями опрошенных офицером лиц;
действия Александра Нущика руководством согласовывались письменно «задним числом».
4. Одним из отличий проверки от расследования дела является то обстоятельство, что в ходе расследования свидетели не могут отказаться от дачи показаний и давать заведомо ложные показания под угрозой привлечения к уголовной ответственности.
Опрошенные по делу свидетели – сотрудники милиции и сотрудники «Скорой помощи» – в ходе проверки лицемерно отрицали наличие следов повреждений на теле Дмитрия Середы, в то время как эксперт зафиксировал только на лице задержанного кровоподтек размером 4х5 сантиметров, а также другие телесные повреждения.
5. Семь раз за три года постановления следователей об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись.
Как правило это происходило по жалобам Дмитрия Середы, однако даже судебная оценка последнего постановления о таком отказе не гарантирует возбуждения уголовного дела в отношении милиционеров.
6. Ни материальный, ни моральный ущерб не были компенсированы.
Несмотря на установленный по результатам ведомственной проверки и проверки Следственного комитета противоправный характер действий сотрудников милиции, Дмитрию Середе и его матери – собственнице поврежденной квартиры – не был компенсирован причиненный вред и не принесены официальные извинения.
7. В Беларуси до сих пор прямо не криминализированы пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения и наказания.
Кроме того применение такого обращения не осуждено на высшем уровне, а высокопоставленные должностные лица регулярно позволяют себе выступления с оправданием применения запрещенных видов обращения.