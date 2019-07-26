Как белорусский врач бросил вызов милицейскому беспределу 26.07.2019, 16:28

Дмитрий Середа в суде

Фото: ПЦ "Вясна"

Семь фактов о противостоянии.

Спустя почти три года после милицейской облавы, минский врач-педиатр Дмитрий Середа через суд смог добиться дополнительной проверки по незаконному силовому задержанию и избиению его в собственной квартире 4 августа 2016 года, пишет ПЦ «Весна».

23 июля суд Партизанского района удовлетворил соответствующую жалобу мужчины и отменил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников милиции, совершивших задержание.

Но будет ли возбуждено уголовное дело и понесут ли милиционеры ответственность за превышение служебных полномочий?

Юрист Правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко, который с самого начала помогает Дмитрию Середе, проанализировал ход дела и приводит семь фактов в противостоянии врача-педиатра жестокому обращению.

1. За три года Следственный комитет так и не приступил к расследованию нападения на квартиру Дмитрия Середы и его избиения.

Проведение доследственной проверки – это не полноценное расследование преступления. У этих этапов уголовного процесса различные цели:

в ходе проверки устанавливаются основания к возбуждению уголовного дела - наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу;

предварительное расследование – это деятельность по собиранию и оценке доказательств, установлению обстоятельств преступления, изобличению лиц, его совершивших, обеспечение обоснованного привлечения их в качестве обвиняемых.

2. Офицер милиции Александр Нущик и другие сотрудники МВД под его руководством безнаказанно нарушили закрепленную в Конституции неприкосновенность жилища.

Об этом свидетельствовали обстоятельства дела:

оперуполномоченный уголовного розыска распорядился ворваться в жилую квартиру, где находились, помимо подозреваемого, его жена и малолетний ребенок с повреждением запоров;

сотрудники спецподразделения применили физическую силу и спецсредства к человеку, который не оказывал, по признанию ОМОНовцев, им сопротивления.

Вынесенное в прокуратуре г. Минска постановление о возбуждении уголовного дела в отношении милиционера было отменено заместителем Генерального прокурора.

3. Множество прямых нарушений закона в процессуальных действиях милиционеров не получили уголовно-правовой оценки.

Среди них:

до задержания Дмитрия Середы оперуполномоченный Александр Нущик пересылал потерпевшим посредством мессенджера фотографии мужчин, которые могли быть опознаны ими как преступники;

объяснения и рапорт оперуполномоченного опровергаются данными следователю объяснениями опрошенных офицером лиц;

действия Александра Нущика руководством согласовывались письменно «задним числом».

4. Одним из отличий проверки от расследования дела является то обстоятельство, что в ходе расследования свидетели не могут отказаться от дачи показаний и давать заведомо ложные показания под угрозой привлечения к уголовной ответственности.

Опрошенные по делу свидетели – сотрудники милиции и сотрудники «Скорой помощи» – в ходе проверки лицемерно отрицали наличие следов повреждений на теле Дмитрия Середы, в то время как эксперт зафиксировал только на лице задержанного кровоподтек размером 4х5 сантиметров, а также другие телесные повреждения.

5. Семь раз за три года постановления следователей об отказе в возбуждении уголовного дела отменялись.

Как правило это происходило по жалобам Дмитрия Середы, однако даже судебная оценка последнего постановления о таком отказе не гарантирует возбуждения уголовного дела в отношении милиционеров.

6. Ни материальный, ни моральный ущерб не были компенсированы.

Несмотря на установленный по результатам ведомственной проверки и проверки Следственного комитета противоправный характер действий сотрудников милиции, Дмитрию Середе и его матери – собственнице поврежденной квартиры – не был компенсирован причиненный вред и не принесены официальные извинения.

7. В Беларуси до сих пор прямо не криминализированы пытки и другие виды жестокого, бесчеловечного, унижающего обращения и наказания.

Кроме того применение такого обращения не осуждено на высшем уровне, а высокопоставленные должностные лица регулярно позволяют себе выступления с оправданием применения запрещенных видов обращения.