В Беларуси 34% трудящихся работает на годовых контрактах 26.07.2019, 16:53

Это позволяет проводить скрытые сокращения на производстве.

Федерация профсоюзов Беларуси проанализировала более 1,4 млн контрактов и выяснила, что 34% трудящихся работает на краткосрочных контрактах, которые продлеваются на постоянной основе на год, сообщает Office Life.

«Это позволяет проводить скрытые сокращения на производстве. При оптимизации кадров людям просто не продлевали контракты, и человек оставался буквально ни с чем: без работы, выплат, переобучения», — прокомментировал статистику председатель ФПБ Михаил Орда.

По словам профсоюзного лидера, короткий контракт нелучшим образом сказывается на производительности труда. Человек не заинтересован выкладываться на рабочем месте и повышать свою квалификацию.