Педагог - чиновникам от образования: Пора отвечать за бардак 2 26.07.2019, 16:54

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Сергей Ольшевский подал в суд на Минобразования.

Руководитель проекта «Народный учебник» Сергей Ольшевский подал в суд жалобу на чиновников Минобразования, которые готовили ответ на его обращение по вопросу переполненных классов, пишет «Салiдарнасць».

— Пора уже отвечать за тот бардак, который происходит в системе образования, — написал Ольшевский. — ...Пора озвучивать проблемы и решать. Ведь страна, которая нашла 270 млн. у.е. на проведение Европейских игр, как минимум столько же должна потратить на строительство новых школ не только в Минске, но и в регионах, столько же на решение других вопросов.

В июне на сайте eschool.by был проведен опрос среди родителей. Согласно его результатам более 60 % детей учатся в переполненных классах.

В соответствии с Кодексом об образовании наполняемость классов не должна превышать: в I–IV классах – 20 учащихся; в V–XI классах – 25 учащихся.

Сергей Ольшевский привел официальные данные: в 2016-2017 учебном году местами и около 80 % детей занимались в переполненных классах, что является нарушением требования Кодекса.

Он направил обращение в Минобразования, где попросил привести данные о наполняемости классов в 2018-2019 годах и предоставить информацию о том, что конкретно сделало министерство, чтобы устранить нарушения требования Кодекса.

В ответе Министерства образования за подписью первого замминистра Старовойтовой было сказано, что «решение о целесообразности открытия классов с иной наполняемостью принимает учредитель учреждения образования». А за бумажными версиями сборников Белстата Ольшевскому рекомендовали обращаться в Белстат или в библиотеку.