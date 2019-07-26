Китайский мальчик нашел 11 яиц динозавров 3 26.07.2019, 17:04

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Возраст находок – не менее 66 миллионов лет.

Увлекающийся научными открытиями паренек, гулявший вместе с мамой Ли Сяофан возле моста через реку Дунцзян, наткнулся на неизвестную окаменелость. Сперва Чжан Янчже подумал, что это – камень необычной формы. Но затем вспомнил внешний вид яиц динозавров, виденных ранее в палеонтологическом музее, пишет «Вокруг света».

Приехавшие позже эксперты откопали остальные 10 яиц. Они пояснили, что окаменелости стали доступны в результате размывания грунта возле моста в результате наводнения.

Южно-китайская провинция Гуандун с городом Хэюань раскинулась на просторах, где в глубокой древности обитала большая популяция динозавров.

Эксперты полагают, что 11 яйцам, каждое из которых достигает в длину почти 9 сантиметров (3,5 дюймов), не менее 66 миллионов лет. То есть, яйца относятся к позднему меловому периоду.

В исследовательском отделе Музея палеонтологии города Хэюань подчеркнули, что благодаря составу местной почвы и подземных вод окаменелости прекрасно сохранились. А это – большая редкость.