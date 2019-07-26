О скотине больше забот и хлопот, чем о простом и маленьком человеке 2 Виктор Горбачев

26.07.2019, 17:16

Пора бы определиться, кто у нас сегодня на первом месте.

Сначала они были «обосранными», а вот ныне — уже и до падения дошло. Нет, вы видели? Дело было 25 июля. Во время рабочей поездки в Гомельскую область Лукашенко. И он потребовал! Именно потребовал, а не попросил. Взять под жесткий контроль ситуацию с падежом скота.

– Еще раз повторяю для правительства и на будущее: за падеж скота сядете в тюрьму. 85 тысяч, по-моему, по прошлому году. Вы представляете, сколько бы это было мяса,– озвучил Лукашенко. – Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность! Обратите на это внимание. Я пока еще по-хорошему с вами разговариваю.

И тут же налево и направо дал всем поручения. Генпрокуратуре – продолжать вплотную заниматься данным вопросом. И очередные угрозы. Найти виновных и наказать.

Вот! Понимаете? О скотине больше забот и хлопот, чем о простом и маленьком человеке. Мне бы хотелось напомнить – всего лишь напомнить – о простом гражданине нашей Беларуси.

Александр Григорьевич, в 1994 году нас проживало в стране 10 миллионов 250 тысяч. А сегодня? 9 миллионов 450 тысяч! Не «падеж» ли это человека? И вашими словами повторяю: «Это недопустимо, то корма плохие, то то, то это – безалаберность! Обратите на это внимание».

Может, мы на первое место все же поставим гражданина страны? Может, мы заговорим и поговорим честно? К примеру, расскажем, что на первом месте нынче у нас увеселительные и показушные мероприятия, а не медицинское оборудование? Может, носом тыкнем и пробежимся по всем районным больницам, и скажем, что оборудование МРТ зачастую отсутствует? Заглянем в школы и садики, какие там условия? И почему родители собирают деньги на улучшение ситуации?

Пора бы определиться, кто у нас сегодня на первом месте — человек или скотина? Ну, падеж скота на кого-то или что-то еще можно списать А кто ответит за «падеж» человека?

Виктор Горбачев, «Салiдарнасць»