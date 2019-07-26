«Завели собаку — езжайте на такси» 26.07.2019, 17:31

Перевозка животных в общественном транспорте стала настоящей проблемой.

Cайт «Cвободные новости» опубликовал письмо читателя на тему проблем с перевозкой домашних животных в общественном транспорте:

- Недавно опубликованная в вашей газете статья о жестоком обращении с животными задела меня за живое, вот я и решил вам написать. Жестокость к животным, особенно к собакам, по-моему, прививается у нас просто на государственном уровне.

Собака покусала ребенка. Все газеты, телевидение просто взахлеб вещают об этом. А всегда ли в этом виновата собака? Очень хорошо, что об отношении к животным в нашей стране узнали за рубежом. Визит представителя Брижит Бардо, может, и повлияет как-то на это.

Но есть еще одна проблема — это перевозка животных (собак) в общественном транспорте.

В нашей семье всегда были собаки, некрупных пород, есть и сейчас. Раньше мы свободно могли ездить за город и на дачу. В октябре прошлого года приняли новые правила перевозки животных в общественном транспорте. Теперь крупных животных вообще нельзя перевозить, а мелких — только в переносках, сумках, мешках и т.д.

Нашей собаке 11 лет. Она небольшая, весит 10 кг. Уезжая на дачу, оставить ее не с кем. Раньше проблем не возникало, а теперь на поводке ее не всегда пускают в автобус. Все зависит от водителя. Если водитель не любит животных, на дачу не уедешь.

Одна газета на заметку читателя о том, что его с собакой не пустили в автобус и ему пришлось огромное расстояние идти до города пешком, ответила просто: «Завели собаку, езжайте на такси».

Сколько мы ездили и ездим со своей собакой, никто из пассажиров общественного транспорта никогда не возмутился. Как-то ездили с собакой из Гродно в Кобрин. Все было нормально, водитель только попросил на больших остановках выходить с ней на улицу.

Но теперь это проблема не только моей семьи. Много дачников приходят на остановку с собаками, но не всегда им удается уехать.

Мы с женой поехали с автовокзала на дачу деревенским автобусом. Туда доехали без проблем. А вечером назад водитель категорически отказался нас пускать в автобус с собакой. И только благодаря пассажирам, вставшим на нашу сторону, водитель нас взял.

Такое ощущение, что это положение о перевозке животных принимали люди, люто ненавидящие животных. А почему бы этот вопрос не обсудить, не спросить мнение людей, а зоозащитникам подать запрос по этому поводу нашим «депутатам»?

Люлькевич Николай Степанович, г. Гродно