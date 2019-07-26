Стало известно, какой будет погода в ближайшие несколько дней 26.07.2019, 17:41

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Прогноз погоды по Беларуси на 27 - 29 июля.

27 июля погоду Беларуси будет определять теплая неустойчивая и влажная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями, пишет Гидрмет.

Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, максимальная в середине дня +23..+29°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

28 июля погоду будет определять теплая неустойчивая воздушная масса. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром сгустится слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +26..+33°С.

29 июля ночью сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы, днем скажется влияние фронтального раздела, смещающегося с северо-запада европейской территории России. Местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем от +20°С по северо-востоку до +33°С по юго-западу.