СМИ рассказали, кто может возглавить украинскую фракцию «Слуга народа» 26.07.2019, 17:51

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Давид Арахамия

Нынешний глава партии может стать спикером Верховной Рады.

Председателем парламентской украинская фракции «Слуга народа» может стать Давид Арахамия, сообщает Telegram канал УП. Off the record со ссылкой на источники.

«Главой фракции «Слуга народа»может стать не только Александр Корниенко, или Руслан Стефанчук. Появился еще один кандидат на этот пост — Давид Арахамия», — сообщает Telegram-канал.

В свою очередь, руководитель партии Дмитрий Разумков является главным кандидатом на должность спикера ВР.