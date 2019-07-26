Белорусам арбузы до осени лучше не покупать? 3 26.07.2019, 17:57

3,446

Мнение врачей.

На полках магазинов и на рынках сейчас полно арбузов. Несмотря на все их полезные свойства, некоторые педиатры Слуцка предостерегают от покупки арбуза до осени. Хотя в этом году ещё не зафиксировано ни одного отравления ими, пишет kurjer.info.

«В понедельник мы с дочкой были на приёме в детской поликлинике. Ребёнок жаловался на боль в животе. И первый вопрос врача: „Давали ли арбуз?“ Участковый педиатр сказала, что сейчас обращается много детей с жалобами на боль в животе. И всему виной якобы арбузы. Говорит, что в них несозревшая клетчатка, которая очень плохо переваривается. Предупредила нас, что арбузы сейчас лучше не покупать, а подождать до осени», — рассказала случчанка Светлана.

Однако в Слуцкой ЦРБ ответили, что в этом году ещё не зафиксировано ни одного случая отравления арбузом. И скорее всего, врач давал рекомендации, полагаясь на свой жизненный опыт.

«Я не могу отвечать за комментарии каждого врача. Но думаю, что педиатр в детской поликлинике, давая этот совет, полагался на свой жизненный опыт. Все мы с этим сталкивались и знаем, что первые арбузы опасны. Нужно быть осторожнее, потому что для кого-то арбузы — это бизнес. И для их скорейшего роста добавляют много нитратов, — говорит Людмила Жук, заместитель главврача по детству и родовспоможению Слуцкой ЦРБ. — Однако каких-то врачебных рекомендаций по употреблению арбузов в медучреждениях нет. К нам в этом году не поступало ни одного ребёнка, отравившегося им».

Павел Кучко, главный врач ГУ «Слуцкий зональный ЦГиЭ», отметил, что сегодня в Слуцке пройдёт плановый мониторинг мест продажи арбузов.

«Экстренных сообщений или рекомендаций к нам в службу не поступало. Сегодня сотрудники службы проверят места продажи арбузов и наличие на них документов», — сказал специалист.

Специалисты санстанции рассказали, как правильно выбирать и мыть арбузы.

Покупать арбуз советуют в магазине или специальных местах для продажи. При этом ни в коем случае не брать, если он лежит на земле, а не на поддонах. Продавцы должны хранить арбузы за металлической сеткой и в тени навеса, который защищает плод от прямых солнечных лучей. Благодаря этому арбуз не будет нагреваться и бродить.

Как выбрать арбуз:

арбуз должен быть целым, без трещин, вмятин и глубоких царапин;

на арбуз у продавца должны быть документы, что эту партию ягод проверили на вредные вещества и нитраты;

лучше не брать половину арбуза, а продавцам на рынках не стоит вырезать из них кусочки на пробу, так как в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы;

лучше всего покупать арбуз в сезон: в конце лета и начале осени.

Перед тем как порезать арбуз, плод нужно тщательно вымыть тёплой водой с мылом, обдать арбуз кипятком, а затем холодной водой. Разрезанный арбуз храните только в холодильнике. Белую часть арбуза есть нельзя, потому что в ней скапливается наибольшая часть нитратов.

При этом арбуз богат фолиевой кислотой, магнием, калием и природными антиоксидантами. Он обладает противоопухолевым действием. Его едят при заболеваниях почек, печени, сердца и сосудов, а также при цистите.