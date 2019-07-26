Алексей Шевченко: У минского «Динамо» 26 вратарей, а они все ищут 26.07.2019, 18:21

Алексей Шевченко

Хоккейный эксперт высказался о селекционной политике «зубров».

Российский журналист Алексей Шевченко высказался о селекционной политике минского "Динамо".

"Любимое шоу в этом сезоне у меня Минск. Им бы еще гирлянды разбрасывать и конфетти. У Минска сейчас 40 человек, и 20 из них на просмотре. Они поехали в Пинск и хотели отсеять после первого тренировочного матча игроков, но не отсеяли. Стало жалко. При этом у них теперь сбор в Пинске внезапно сокращается. То есть, не нужно было на две недели ехать в Пинск.

Теперь они переезжают в "Минск-Арену". У них 26 вратарей в команде. Причем Мильчаков в открытую говорит, что он ищет клуб и просто там тренируется. Они ищут вратаря, Энрота взяли, а а перед этим еще 54 вратаря. И потом на просмотре появляется Кульбаков. Ну куда вам? У вас все сформировано, заканчивайте это! Кульбаков хорошо играл в АХЛ в этом году. Ну оставьте вы Кульбакова и Энрота, что вы еще ищете? Я жду, что там еще будет что-нибудь веселенькое", — рассказал Шевченко в программе для "СЭ".