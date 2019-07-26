Скандал со стрельбой Павел Фельгенгауэр

26.07.2019, 18:29

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Павел Фельгенгауэр

Совместный российско-китайский полет над Японским морем чуть не закончился вооруженным конфликтом.

На этой неделе в Пекине была опубликована Белая книга по национальной обороне, в которой подтверждается, что Китай не входит ни с кем в союз или в военный блок, но будет поддерживать взаимодействие с армиями других государств в целях защиты всеобщего мира и противодействия американскому экспансионизму и гегемонизму. Было подчеркнуто, что Китай и Россия наращивают военное сотрудничество. В частности, 23 июля состоялось первое совместное патрулирование пары китайских дальних бомбардировщиков Н-6 и пары российских стратегических Ту-95МС над Японским и Восточно-Китайским морями ради «совместной защиты стратегической стабильности в глобальном масштабе», как было заявлено в Пекине. Маневры начались без предварительных объявлений, совершенно неожиданно для южнокорейских и японских военных, и по ходу дела произошел крайне неприятный международный инцидент со стрельбой.

H-6 — лицензионная копия старого советского реактивного бомбардировщика Ту-16, который выпускается в КНР с конца пятидесятых. Очень надежная машина, в РФ летала до 1994 года, а в КНР до сих пор модернизируется. И хотя дальности полета явно не хватает, используется в качестве стратегического бомбардировщика за неимением лучшего. В начале 2000-х из Украины в Иран и в КНР были незаконно переправлены до 20 советских стратегических крылатых ракет большой дальности Х-55 без штатных ядерных боеголовок.

Почти все люди, связанные с организацией этой сделки, были в дальнейшем либо убиты, либо погибли при загадочных обстоятельствах.

В Пекине отрицали какое-либо соучастие, но вскоре наладили производство нелицензионных копий Х-55, которыми теперь оснащают H-6.

Рано утром 23 июля пара китайских Н-6 в сопровождении KJ-2000 (китайский самолет ДРЛО — дальнего радиолокационного обнаружения — на базе Ил-76ТД) со стороны Желтого моря вошли в так называемую опознавательную зону ПВО Южной Кореи (Korea Air Defence Identification Zone — KADIZ), которая была установлена в 1951 году и значительно расширена в 2013-м в ответ на аналогичные действия КНР, которая установила ряд подобных зон у своего побережья. По идее иностранные самолеты должны объявлять корейским авиадиспетчерам о своем вхождении в эту зону, но ни китайцы, ни русские этого не делают. Как утверждают в Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея, только с начала этого года китайские военные самолеты нарушали самопровозглашенную KADIZ 25 раз, а российские — 13 раз. Каждый раз корейцы поднимали на всякий случай истребители, но этим дело и ограничивалось — до 23 июля.

Пара российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС подлетела к Корее со стороны Японского моря. Российские и китайские самолеты образовали совместную воздушную группировку и продолжили патрулирование сначала над Японским морем, а потом ушли на юг в сторону Окинавы, снова пролетев через KADIZ. Корейские начальники не понимали, что происходит, не знали,

почему группировка российских и китайских боевых самолетов была развернута рядом с Кореей, и, очевидно, нервничали, поскольку и H-6, и Ту-95МС — носители ядерного оружия, которое в принципе могло быть на борту.

И тут в 9.09 местного времени (3.09 по Москве) со стороны Японского моря в KADIZ влетел российский самолет ДРЛО А-50 и прямо с ходу сразу вошел в уже суверенное воздушное пространство вблизи группы небольших островов и скал, которые европейцы называют Лианкур (Liancourt Rocks), корейцы — Токто, а японцы — Такэсима. Островки контролирует Корея, но на них претендуют и Япония, и КНДР.

По утверждению южнокорейского командования, А-50 был в суверенном воздушном пространстве всего 3 минуты, но корейские истребители F-15K и KF-16 были уже в воздухе, и один из них открыл предупредительный огонь, выпустив 80 снарядов из авиапушки. Корейские истребители отстрелили до 10 сигнальных ракет или тепловых ловушек. Радиоконтакта у корейцев с экипажем не было.

В 9.15 А-50 вылетал из KADIZ, но в 9.33 снова, по утверждению корейцев, влетел на 4 минуты в суверенное воздушное пространство. Корейцы снова открыли предупредительный огонь и успели отстрелить до 280 боевых зарядов.

В 9.56 российский А-50 окончательно покинул KADIZ, и уже после этого начался дипломатический конфликт. Последовали взаимные ноты протеста.

Командующий Дальней авиацией ВКС генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что «экипажи строго выдерживали заданный режим полета» и нарушения суверенного воздушного пространства не было, а KADIZ Россия не признает. Корейские истребители, по словам Кобылаша, отстреливали тепловые ловушки и безуспешно пытались помешать патрулированию, но никакого предупредительного огня не открывали, но «если бы российские летчики определили для себя такую угрозу, то последовал бы незамедлительный адекватный ответ».

Возможно, в сиянии утреннего солнца на большой высоте экипаж А-50 просто не увидел курсовой предупредительный огонь, а на поражение корейцы не стреляли. Кстати, в воздухе над Японским морем были российские истребители и перехватчики, потенциально готовые «дать адекватный ответ», который мог перерасти в серьезный вооруженный конфликт.

Возможно, подчиненные Кобылаша полетное задание и вправду выполнили, ничего не нарушая: пролетели на юг сначала с китайскими H-6, потом самостоятельно еще дальше за Окинаву, где вышли на позицию удара крылатыми ракетами большой дальности по Гуаму (важнейшая американская база в регионе), перед тем как повернуть домой. Но А-50, сделанный на основе транспортного Ил-76, не является самолетом Дальней авиации. Основной аэродром базирования самолетов этого типа — Иваново-Северное, где находится Центр боевого применения и переучивания летного состава военно-транспортной авиации (ВТА ВКС). Возможно, экипаж А-50 оказался недостаточно подготовлен и по ошибке ненадолго влетел в корейское воздушное пространство.

Москва старается поддерживать с Южной Кореей максимально близкие политические и экономические отношения, президент РФ Владимир Путин часто встречается с президентом Мун Чжэ Ином. Любой серьезный конфликт с Сеулом нанес бы серьезнейший ущерб стратегическим планам по развитию Дальнего Востока и Арктики. Например, задуманная Игорем Сечиным суперверфь «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края перестраивается с вложением немереных средств, чтобы начать выпускать танкеры, газовозы, буровые платформы и даже атомные суперледоколы типа «Лидер», — и все в кооперации с Южной Кореей. А тут чуть ли не война на ровном месте, которая может погубить такой бизнес.

Практически одновременно северные корейцы захватили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» с 17 моряками.

Получилось совсем глупо: конфликт сразу с обеими Кореями.

Похоже, по совокупности причин в Кремле было принято решение сдать назад и по возможности скорее погасить конфликт с Сеулом. Конечно, извиняться российские власти не стали, но вроде бы выразили «сожаление» в связи с тем, что могла произойти «техническая ошибка», и пообещали расследование.

На этот раз всем очень повезло, что предупредительный огонь вроде как не заметили, что никто не пострадал и что это были корейские истребители, а не из какой-либо страны НАТО. Одним словом — пронесло.

Павел Фельгенгауэр, «Новая газета»