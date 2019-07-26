Главный фигурант дела об убийстве бизнесмена в Березино получил пожизненный срок 1 26.07.2019, 18:43

Фото: tut.by

Обвиняемый не признал вину.

Минский областной суд 26 июля огласил приговор по делу об убийстве бизнесмена Сергея Метельского в Березино осенью 2016-го. Главный фигурант, минчанин Алексей Синькевич, признан виновным по всем четырем статьям и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Также решено взыскать с Синькевича в адрес жены Метельского 30 тысяч рублей за сожженную машину, передает tut.by.

Второго обвиняемого, Ростислава Светчикова, приговорили к 6 годам, но, учитывая предыдущий приговор, он будет отбывать 24. Такое решение сегодня огласил судья Вячеслав Тулейко.

На оглашении приговора была мать Сергея Метельского, Любовь Леонидовна. После она скажет: убийцы ее сына заслуживают смертной казни. Но согласна ли она, что сына убил Синькевич ради возвращения долга?

— Нет. Человека убили, а за что? Он никому ничего не должен был, только ему. Как я могу быть согласна. 25 томов в деле, есть судебная система, люди работали. Он (Синькевич) очень много интересных вещей говорил, которые вообще (мы) не знали. И кому верить? Будем надеяться, суд решил справедливо, — сказала женщина.

— У вас есть внутренняя уверенность, что осуждены виновные? — уточнил tut.by.

— По доказательствам вроде да, но так… А что толку? Мы три года ждали. Мой возраст, да и нет возможности платить госпошлину, — пояснила мать бизнесмена, почему не будет обжаловать приговор.

Синькевич успел выкрикнуть, что обжалует этот приговор. Светчиков тоже, заявили после заседания его родные.

Напомним, ранее гособвинитель по делу Вадим Кисель просил назначить главному фигуранту Алексею Синькевичу пожизненное заключение за убийство бизнесмена, вымогательство, поджог машины и оружие.

Сам обвиняемый так и не признал вину, в последнем слове он повторял: «В деле 25 томов. 23 тома — видно, что занимались работой. Но еще 2 тома — стукачей, информаторов и других заинтересованных лиц, которые дают противоречивые и ничем не подтвержденные показания. Я все время просил пройти полиграф, заявляю: я готов, я не знал Косяка и Метельского, я никогда не был в Березино!».

Фото: tut.by

Второму обвиняемому, Ростиславу Светчикову, за вымогательство прокурор просил 6 лет колонии (но с учетом приговора по другому делу всего выходило 24). Мужчина признал вину полностью и дал показания на первого, по сути, на этом и базируется обвинение по делу об убийстве в Березино: оружие так и не нашли, а свидетели описывают общие приметы нападавшего — но не лицо.

В прениях прокурор озвучил, что обвиняемые как минимум дважды приезжали к Сергею Метельскому и требовали вернуть якобы имеющийся долг перед его бизнес-партнером. И лично от Алексея Синькевича, как отмечает сторона обвинения, незадолго до трагедии звучали угрозы, что «того может случайно сбить машина, жена и дети не вернутся домой, а дом сгорит». В итоге не вернется домой сам Метельский, а его машина почти полностью сгорит на оживленной развязке у Березино.

«Свидетель развернулся, остановился в 10 метрах [от машины Метельского] и подошел, [возле заднего колеса] тряпка догорала, — ссылался прокурор на показания свидетелей. — Внутри он увидел водителя без признаков жизни, и в этот момент раздался хлопок. Мужчина сразу вернулся в машину, а когда посмотрел в ветровое окно, то за ним в 15 сантиметрах стоял человек с оружием, кажется, обрезом. Оружие было обмотано полимерным пакетом. Неизвестный целился в сторону свидетеля, и тот резко тронулся с места. Последовал второй хлопок».

Убийство в Березино. Версия следствия

Напомним, 26 сентября 2016-го бизнесмен Сергей Метельский в Березино, как обычно, утром отправился на своей машине по делам в Минск. Как потом выяснит следствие, к нему в машину подсел преступник и убил выстрелом в голову из обреза, а затем поджег авто.

По версии следствия, накануне менеджер Минского гормолзавода № 2 Андрей Косяк требовал от бизнесмена вернуть чей-то долг в 440 тысяч долларов, но безуспешно. Как заявляет один из фигурантов, деньги Косяк требовал по просьбе знакомой бизнесвумен и бывшего бизнес-партнера самого Метельского Елены Свирской (та всячески отрицает).

Через своего водителя Ростислава Светчикова менеджер Косяк вышел на бывшего спецназовца Алексея Синькевича, считает следствие. За 20 тысяч долларов последний якобы согласился помочь, но, услышав отказ Метельского платить, убил того. Менеджер испугался такой новости, и Синькевич решил убить и его. За второе из преступлений Синькевич и Светчиков уже были осуждены на 24 и 23 года заключения. Хотя тогда мотивом убийства Косяка называли деньги — 50 тысяч, которые он собрал на новое авто и которые пропали после.

Только Алексея Синькевича обвиняли в убийстве, а также вымогательстве, поджоге машины убитого и незаконных действиях с оружием. Мужчина вину не признавал и уверял, что его обманули и дело сфабриковали при его же участии. Второго фигуранта, Ростислава Светчикова, судили только за вымогательство. Он это признал, а также давал показания на первого: как 26 сентября повез его объездными дорогами в Березино, ждал в условленном месте, а потом помогал скрыться с места.

«[Когда Синькевич прибежал назад], то его куртка была вывернута наизнанку — другим цветом наружу. Он снял с головы что-то и бросил в сумку. Она была не пустая, но значительно потеряла в объемах. Я прибавил скорости, когда мы вывернули на трассу, там горела машина. Я быстро пролетел мимо нее, дым был большой. Но я сразу понял, что это Метельского».