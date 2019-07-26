Яцек Чапутович: Польша поддерживает суверенитет Беларуси и сохранение независимости от РФ 1 26.07.2019, 18:58

Яцек Чапутович

Глава МИД Польши прокомментировал заявления об интенсификации интеграции РФ и Беларуси.

«В вопросе отношений с Россией Польша и дальше намерена требовать возвращения обломков самолета Ту-154М. Сложно говорить о сближении в отношениях с Россией, когда польское правительство не одобряет политики этого государства», - заявил в интервью Польскому агентству печати (PAP) министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Он также раскритиковал Россию за агрессивную политику в отношении Грузии и Украины, передает «Радио Польша».

В интервью для PAP глава польской дипломатии напомнил, что это Польша и Швеция выступили инициаторами создания Восточного партнерства, и что эту инициативу необходимо продолжать развивать.

«В этом контексте вызовом является политика России, которая хочет подчинить государства Восточного партнерства, о чем свидетельствует агрессия в отношении Грузии и Украины. Мы выступаем за сильное присутствие ЕС в этом пространстве», - подчеркнул он.

Яцек Чапутович также прокомментировал последние заявления об интенсификации интеграции России и Беларуси в рамках так называемого «cоюзного государства».

«Польша, как и Евросоюз, поддерживает суверенитет Беларуси и сохранение независимости от России по воле белорусского общества. В двусторонней политике мы поддерживаем расширение сотрудничества между нашими государствам и обществами. В то же время мы понимаем тесные отношения России с Беларусью», - сказал Чапутович.

Напомним, недавно состоялась встреча министров иностранных дел Польши Яцека Чапутовича и России Сергея Лаврова. Это была первая встреча на столь высоком уровне между представителями Польши и России за очень длительный период. Несмотря на это, глава МИД Польши отметил, что пока не видит возможности улучшения польско-российских отношений, указав на агрессивную политику российского государства.

«Агрессия России в Украине привела к реакции западного мира в виде санкций. Мы считаем, что это правильный ответ, поскольку понимаем необходимость возвращения России к соблюдению международного права, а также необходимость прекращения агрессии против других государств и полной имплементации минских договоренностей. С другой стороны, мы – соседи и наши отношения должны развиваться спокойно, в форме диалога. В разговоре с министром Лавровым я поднял вопрос возвращения обломков самолета Ту-154. Мы считаем, что это наша собственность, и что у России нет никаких оснований, чтобы удерживать обломки. Мы требуем имплементации резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы по этому вопросу. Разногласия между нами также касаются также различий в интерпретации истории, особенно по части закона о декоммунизации и устранения символов коммунизма на территории Польши», - сказал глава польского МИД.

Напомним также, что ранее Яцек Чапутович в интервью российскому информагентству «ТАСС» подчеркнул, что Польша готова к диалогу с Россией.