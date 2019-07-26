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МИД Беларуси заявил протест временному поверенному в делах Литвы

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  • 26.07.2019, 19:14

Протест заявлен из-за коммерческой сделки с участием белорусской компании.

Сегодня в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Литвы в Беларуси, которому был заявлен протест, передает nn.by.

По словам белорусского министерства, основанием стало «вмешательство правительства Литовской Республики в коммерческую сделку с участием белорусского субъекта хозяйствования под надуманным предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности»». Сообщается, что белорусская компания, якобы полностью удовлетворявшая всем требованиям, была фактически исключена из проекта.

Аргументы, приведенные литовской стороной, в белорусском министерстве посчитали «недружественными».

«Такие действия литовской стороны базируются на ошибочном мнении и наносят явный вред торгово-экономическим отношениям двух стран», — заключил МИД.


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