Лукашенко — чиновнику: Ты жестко стремишься даже не к нулю, а к минусу 3 26.07.2019, 19:19

Диктатор снова отметился хамским поведением.

Во время недавнего посещения спортивной школы в Ветке Александр Лукашенко пообщался с первым заместителем министра спорта и туризма Вячеславом Дурновым. Беседу показали в сюжете телеканала СТВ, передает euroradio.fm.

Дурнов докладывал, что в отделении плавания занимается 121 человек, что всего в школе за последние два года количество учащихся увеличилось более чем на треть. Но Лукашенко был категоричен: "Заниматься физкультурой — это хорошо, а для спорта ты здесь хоть что-то получаешь?.. Покажи мне этих будущих великих спортсменов".

Также Лукашенко поинтересовался у первого заместителя министра спорта, чего ждать от белорусских спортсменов на чемпионате мира по водным видам: "Что привезешь в этом году?" Руководитель государства сам ответил на этот вопрос: "Мне кажется, ты жёстко стремишься даже не к нулю, а к минусу".