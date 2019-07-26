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Ученые доказали теорию относительности Эйнштейна

  • 26.07.2019, 19:30

Это удалось сделать в ходе наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*.

Группе ученых удалось доказать общую теорию относительности Альберта Эйнштейна во время наблюдения за черной дырой, расположенной в центре Млечного Пути. Об этом пишет korrespondent.net со ссылкой на EurekAlert!.

Согласно общей теории относительности, гравитационные эффекты обусловлены искривлением пространства-времени из-за присутствия массы. Это точно описывает поведение света, на который оказывает воздействие притяжение черной дыры.

Ученые проанализировали эффект, который называется гравитационным красным смещением, возникающий при испускании света звездой S0-2, вращающейся вокруг Стрельца A* и максимально сблизившейся с черной дырой в 2018 году.

Было замечено, что при гравитационном красном смещении наблюдается изменение частоты света, испускаемого из региона с сильным гравитационным полем. При этом возрастает длина волны электромагнитного излучения, смещаясь к красной области спектра.

В итоге гравитационного красного смещения возникает эффект с замедлением времени.


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