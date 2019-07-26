Минское «Динамо» представило билетную программу на сезон 26.07.2019, 19:44

Стоимость квитков — от 4 рублей, появятся места возле площадки.

Три ценовые категории матчей

Традиционно "Динамо" разделило все домашние матчи в зависимости от рейтинга соперника и дней недели. Самый бюджетный вариант — матчи с понедельника по четверг, где стоимость билетов категории "Эконом" варьируется от 4 до 7 рублей.

От 12 рублей будут стоить билеты на на центральные сектора на матчи с ТОПовыми соперниками, а также в выходные дни, передает hcdinamo.by.

Места возле площадки

В новом сезоне бюджетные места на арене будут не только под козырьком: смотреть хоккей прямо возле площадки, с самых первых рядов теперь можно будет по самой низкой стоимости (от 4 рублей в категории "Эконом").

Специальные скидки

При покупке билетов в магазинах "Динамо" будут действовать специальные скидки 10% для владельцев наших клубных карт, 15% — при оплате картой "Динамо" от "Паритетбанка" и 20% — для тех, кто покупает три и более билетов категории "Эконом".

Абонементная программа

В этом сезоне "Динамо" не открывало продажу абонементов весной, чтобы подготовить продуманную ценовую политику с учетом особенностей календаря матчей. На сезон-2019/20 вы сможете приобрести один из четырех типов абонементов:

Все матчи — включает в себя все матчи сезона, в том числе бесплатное посещение всех матчей плей-офф. Минимум 31 домашний матч.

ТОП — сюда входят матч открытия сезона и матчи с ТОПовыми клубами КХЛ. В общей сложности это 10 домашних матчей.

Уикенд — для тех, кто хочет ходить на матчи в пятницу, субботу, воскресенье и праздничные дни. Это 14 домашних матчей.

Лучшее — все матчи, входящие в абонементы ТОП и Уикенд. Здесь у минчан 17 домашних матчей.

Для тех, кто не сможет выкупить абонемент летом, будет продаваться абонемент на все оставшиеся домашние матчи вплоть до конца сезона. Стоимость этого абонемента будет постепенно уменьшаться. Например, после первого поединка с "Нефтехимиком" в продажу поступит абонемент на 30 домашних матчей, после второй домашней игры — на 29, после третьего — на 28 и так далее.

Цены на абонементы

Экономия при посещении матчей для владельцев сезонных абонементов теперь превысит 40%. При этом львиная доля абонементов — до 100 рублей.

А возле площадки, как и по билетам, стоимость будет и вовсе минимальной: 40 рублей на весь сезон.

Преимущества владельцев абонементов

СВОЕ МЕСТО НА АРЕНЕ — возможность гарантировать себе место на трибунах и не пропустить ни одного матча любимой команды!

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ВХОД — дополнительный отдельный вход, который позволит максимально быстро попасть на арену! Для владельцев абонементов "Премиум" — еще один дополнительный вход.

КЛУБНАЯ ЗОНА — возможность посещения специальной клубной зоны ТОЛЬКО для владельцев абонементов, которые вживую видят "Динамо-шоу" и берут автографы у любимых хоккеистов.

БАЛЛЫ #ЯИДИНАМО — много дополнительных "плюшек": за баллы #ЯиДинамо теперь можно приобрести атрибутику, уникальные сувениры, блюда в фан-доме, доступ к эксклюзивным мероприятиям и многое другое.

Студентам и семьям — дополнительные скидки

В этом сезоне скидка на абонементы категории "Эконом" для семей начинаются при покупке от трех абонементов. Студенты и школьники могут воспользоваться своей скидкой, не имея клубной карты.

Специальная скидка на продление и для постоянных болельщиков

Все владельцы клубных карт и абонементов прошлого сезона смогут выкупить места по низким ценам. Ваша экономия по сравнению с посещением всех матчей в сезонном абонементе превысит 60% от стоимости билетов. Срок выкупа ваших мест — с 5 по 30 августа.