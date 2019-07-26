В РФ предложили ограничить контроль иностранцев над «значимыми» сайтами 1 26.07.2019, 19:55

Доля иностранцев в таких ресурсах не может превышать 20%.

В нижнюю палату внесен законопроект с поправками в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае принятия в этом законе появится определение значимого информационного ресурса в интернете и условия, которым такой ресурс должен соответствовать, передает РБК.

Проект в Госдуму внес член комитета по информационной политике, ИТ и связи Антон Горелкин.

Под значимым для развития информационной и коммуникационной инфраструктуры ресурсами депутат предлагает понимать «некоторые сервисы, которые активно используют пользователи» в России и которые собирают информацию о пользователях. Решение, является ли тот или иной сайт значимым, должна принимать правительственная комиссия по предложению Роскомнадзора.

В проекте прописаны следующие условия для значимых ресурсов:

Основным владельцем может выступать только россиянин или российское юридическое лицо. Доля иностранного участия — не более 20% голосующих акций.

В случае, если это условие будет нарушено, в России запрещается реклама этого ресурса и услуг, которые он оказывает.

«Технические средства» и базы данных значимых сайтов должны будут находиться на территории России. Депутат объясняет это необходимостью защиты персональных данных. Сами данные запрещено передавать иностранным организациям или российским юрлицам с иностранным участием в размере более 20%.

Реестр таких ресурсов будет вести Роскомнадзор.

Подробный перечень критериев значимого сайта в законопроекте не приводится.

«У меня сомнений нет, что в перечень таких организаций войдут «Яндекс», Mail.ru Group», — заявил РБК разработчик законопроекта Антон Горелкин.