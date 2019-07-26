Современные дачи под Минском: что предлагают и сколько они стоят 3 26.07.2019, 20:52

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В садовых товариществах под Минском выставлены на продажу сотни дач.

В основном это щитовые постройки 1970—1980-х годов, однако встречаются и современные варианты — небольшие каркасные дома площадью 40—60 квадратных метров. Как они выглядят и сколько стоят — смотрите в обзоре onliner.by .

В садовом товариществе «Кристалл-сад», возле Ракова (30 км от МКАД), продается абсолютно новая дача — почти 6 соток земли и «каркасник» площадью 42 кв. м. Каркас дома металлический, утеплен минватой и обшит снаружи блокхаусом. На полу доска, крыша из металлочерепицы. В дом заведено электричество, водопровод центральный. Дом продается за 33 483 рубля ($16 500). «Возможна продажа за криптовалюту!» — уточняет в объявлении продавец.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Почти 73 000 рублей ($35 900) просят за дачу в садовом товариществе «Физик» (18 км от МКАД в мядельском направлении). «Новый современный дом для людей, которые ценят комфорт, уют и минимализм», — так описывает этот вариант агентство недвижимости.

Общая площадь дома с мансардой 69 кв. м, участка — 4 сотки. Из коммуникаций здесь есть электричество, скважина, местная канализация с санузлом в доме, имеется бойлер. На участке также находятся хозблок для хранения садовых принадлежностей и патио. Дом продается с внутренней отделкой и выглядит абсолютно готовым для переезда новых собственников.

Недалеко от Фаниполя (16 км от Минска) выставлена на продажу дача за 42 615 рублей ($21 000). Участок по дачным меркам немалый — 10,5 сотки, площадь дома — 55 кв. м. «Дом строили для себя из качественных материалов. Продаем в связи с переездом в другой город», — пишет собственник.

Как сказано в объявлении, дача построена по финской каркасной технологии. Дом с террасой стоит на свайно-винтовом фундаменте, в стенах — 150 мм минваты, кровля накрыта металлочерепицей. Снаружи и изнутри каркас обшит имитацией бруса. По дому разведена электрика, газовая труба проходит в 5 метрах.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

«Возможно круглогодичное проживание. Ведется обсуждение о переходе статуса садового товарищества в коттеджную застройку», — уточняет собственник.

Еще одна каркасная дача, которую можно использовать и для круглогодичного проживания (по заверению собственника), находится в СТ «Черница», что в 20 км от МКАД в мядельском направлении. Это даже не дача в традиционном понимании.

«Живописный участок находится на краю дачного поселка, прямо в березовой роще, дальше лес. Отличное месторасположение», — описывает место собственник, и с ним трудно не согласиться.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Площадь дома 100 квадратных метров. Многовато для дачи, но для коттеджа — в самый раз. Продается дача за 79 142 рубля ($39 000).