В Фонд борьбы с коррупцией Навального пришли с обыском 4 26.07.2019, 21:01

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В ФБК пришли сотрудники Следственного комитета и полиции.

Сотрудники Следственного комитета и полиции пришли в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил его РБК директор Иван Жданов.

24 июля следователи возбудили дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий (ст. 141 УК РФ). В СК заявили, что дело касается «участников одного из движений», которые проводили несогласованные митинги и пикеты у здания Мосгоризбиркома. Целями этих действий следователи считают давление на членов избиркома и окружных избирательных комиссий. В СК заявили о намерении «допросить участников несогласованных митингов и пикетирований». По данным источников РБК, дело курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.