Белорусские туристы застряли в Швейцарии из-за неисправного автобуса 1 26.07.2019, 22:01

Иллюстрационное фото

У автобуса с белорусскими номерами оказались неисправными тормоза.

В четверг, 25 июля, полиция Швейцарии остановила автобус с белорусскими номерами. Выяснилось, что у автобуса неисправные тормоза. Полиция запретила движение, пока неисправность не будет устранена, и белорусским туристам пришлось остаться в Швейцарии. Белорусское консульство взяло ситуацию на контроль. Об этом tut.by сообщили читатели, о застрявших туристах также написали местные СМИ.

Полиция кантона Граубюнден остановила автобус, когда он подъезжал к коммуне Сан-Витторе. Проверка показала, что у автобуса неисправны тормоза. Полиция запретила движение автобуса, пока тормозную систему не отремонтируют. Переговоры с водителем автобуса осложнялись еще и тем, что он говорил только на русском языке.

Около 50 туристов — белорусов и нескольких россиян, многие из которых были с детьми, сняли с автобуса. Им организовали транспорт до деревни Сан-Бернандино, где им пришлось провести ночь с четверга на пятницу и, судя по всему, придется провести и эту.

«Моя подруга среди туристов. Это был тур по Европе, из Минска в Португалию, там они провели несколько дней, потом заехали в Барселону, затем в Венецию и направлялись в Прагу транзитом через Швейцарию», — рассказал читатель Виталий.

Он же сообщил, что белорусское консульство в Швейцарии взяло ситуацию под контроль.

«Плохо то, что белорусский перевозчик никак не может решить проблему, а люди уже в воскресенье должны вернуться в Минск — у многих заканчиваются отпуска, их ждет работа», — добавил Виталий.

Пока же туристам, которые не собирались останавливаться в Швейцарии, приходится гулять по окрестностям и надеяться на то, что автобус все же отремонтируют.