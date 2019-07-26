Лео Варадкар: «Жесткий» Brexit спровоцирует разговоры об объединенной Ирландии 26.07.2019, 22:06

Премьер-министр Ирландии не исключает активизации разговоров о возможном объединении двух стран.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что если Великобритания покинет ЕС без соглашения, то неизбежно активизируются разговоры о возможном объединении Ирландии и Северной Ирландии.

Об этом сообщает nv.ua со ссылкой на Reuters.

По словам Варадкара, правительство Ирландии не намерено начать публично планировать объединения двух Ирландий, поскольку пробританские юнионисты в Северной Ирландии будут считать это провокацией.

Однако, премьер убежден, что в случае «жесткого» Brexit эти вопросы непременно возникнут.

«Если Великобритания выведет Северную Ирландию из Европейского союза вопреки воле большинства жителей Северной Ирландии, избавит их европейского гражданства и подорвет Страснопьятничное соглашение — такие вопросы будут возникать, нравится нам это или нет», — сказал он, добавив, что к этому нужно быть готовыми.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится без заключения соглашения с Брюсселем, если европейская сторона откажется пересмотреть эти договоренности.

Однако официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что в ЕС не согласны работать с Джонсоном над пересмотром соглашения по Brexit.