УЕФА назвала 10 самых красивых голов сезона 26.07.2019, 22:30

Уже на следующий день будет объявлен лучший гол.

УЕФА определила 10 самых красивых голов сезона, среди которых по итогам голосования выберет один лучший.

Рассматривались только голы из турниров УЕФА для клубов и сборных в сезоне 2018/19.

Все претенденты

Лучшие голы сезона по версии UEFA.com прошлых лет

Данилу (Португалия — Сербия 1:1)

Европейская квалификация, тур 2, 25.03.19

Давид Фопала («Аполлон» — «Лацио» 2:0)

Лига Европы УЕФА, групповой этап, 29.11.18

Лионель Месси («Барселона» — «Ливерпуль» 3:0)

Лига чемпионов УЕФА, ½ финала, 01.05.19

Энцо Мийо (Франция — Чехия 6:1)

Чемпионат Европы среди юношей до 17 лет, ¼ финала, 12.05.19

Нани («Карабах» — «Спортинг» 1:6)

Лига Европы УЕФА, групповой этап, 29.11.18

Педро Родригес («Челси» — «Славия» 4:3)

Лига Европы УЕФА, ¼ финала, 18.04.19

Иван Ракитич («Тоттенхэм» — «Барселона» 2:4)

Лига чемпионов УЕФА, групповой этап, 03.10.18

Криштиану Роналду («Ювентус» — «Манчестер Юнайтед» 1:2)

Лига чемпионов УЕФА, групповой этап, 07.11.18

Исмаила Сарр («Ренн» — «Яблонец» 2:1)

Лига Европы УЕФА, групповой этап, 20.09.18

Катержина Свиткова («Славия» — «Бавария» 1:1)

Лига чемпионов УЕФА среди женщин, ¼ финала, 20.03.19

Как голосовать

Сделать это можно только на портале UEFA.com. Голосование заканчивается 9 августа в полдень по центральноевропейскому времени. Уже на следующий день будет объявлен победитель.