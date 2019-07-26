Испытание на прочность 1 Игорь Яковенко

26.07.2019, 22:41

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Игорь Яковенко

Демонстративно беззаконные действия власти РФ возмутили даже тех, кто всегда ее поддерживал.

По мере развития событий вокруг выборов в Мосгордуму, предстоящая в субботу 27 июля акция приобретает характер ключевого события. Силовые структуры, которые, похоже, окончательно сменили всевозможные избиркомы и общественные палаты в регулировании "выборов", готовятся к этой акции как к решающей битве за Москву.

По данным из нескольких источников в 13:30 27 июля будут временно закрыты на выход станции метро Тверская, Чеховская, Пушкинская, Охотный Ряд, Площадь Революции, Театральная (окончательное решение примут исходя из динамики пассажиропотока). В метро на этих станциях с 11-00 будут дежурить усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов. Полиция будет информировать с помощью звукоусилительной аппаратуры о том, что акция не санкционирована.

Судя по всему, власть сделала ставку на силовое решение. Но окончательный сценарий пишется сейчас с двух сторон. И он будет существенно различаться в случае, если на акцию придет, например, 10 тысяч или если соберется 50 или 100 тысяч. В первом случае будет жесткий разгон с множеством последующих административных и уголовных дел. Во втором силовой сценарий может оказаться под вопросом.

Сейчас главная ставка власти – на страх. Персональному запугиванию подвергаются, прежде всего, сами незарегистрированные кандидаты и лидеры протеста. Помимо ареста Навального и людей из его штаба, помимо ночных обысков, Московская прокуратура направила предостережения и начала расследование в отношении 15 независимых кандидатов. Это: Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин.

На субботнюю акцию может выйти немало людей, поскольку власть сумела за месяц сделать то, что "Комитет – 2008" не смог сделать за полтора года, а именно, объединить оппозицию. Характерно высказывание на этот счет Максима Шевченко: "Я считаю, что все левые силы должны выразить солидарность с нашими товарищами из либеральной оппозиции, которых арестовывают, прессуют, не допускают до выборов. Идеологические разногласия не имеют значения, сейчас у нас один враг – власть". Конец цитаты.

Топорные и демонстративно беззаконные действия власти вызвали возмущение даже у тех, кто всегда поддерживал власть. Вот цитата из блога Тины Канделаки: "Читаю новости об обысках у кандидатов в Мосгордуму, и меня не оставляет ощущение непропорциональности действий наших силовиков… Расследуя вмешательство в избирательный процесс наши правоохранители сами становятся его частью, хотя единственно правильное решение – быть над схваткой политиков, обеспечивая законность и общественный порядок". Это надо суметь - довести Максима Шевченко до того, чтобы он назвал либералов товарищами, а Тину Канделаки до того, чтобы она заговорила почти как Навальный!

Несмотря на все кажущиеся безграничными ресурсы власти и очевидную слабость протеста, исход "московского противостояния" не предрешен еще и потому, что монолит власти покрыт трещинами разной степени глубины. В частности, московский протест активно используют те в администрации президента и в силовых структурах, кто заинтересован в ослаблении Собянина.

"Московская газета", подконтрольная мэрии жалуется, на то, что АП "переводит стрелки" на столичного мэра: "Telegram-канал "Незыгарь", который многие связывают с администрацией президента РФ, 16 июля сообщил, что "команда Сергея Собянина не смогла решить достаточно несложную задачу по формированию качественного и комфортного (для себя) нового состава МГД".

В протестном движении тоже нет полного единства, как в отношении субботней акции, так и в целом в отношении участия оппозиции в выборах. Наиболее развернутую и обстоятельную критику такого участия представил Андрей Илларионов: "Попытки участия оппозиции, настоящих демократов, либералов, просто приличных, достойных, хороших людей в такого рода "выборах", требования допуска их представителей к такого рода "выборам" – это попытки участия в целом неплохих, но немного наивных людей в дополнительной легитимизации нынешнего режима… Вывод людей на улицы (сейчас) в целях оказания давления на режим с целью регистрации недопущенных кандидатов является делом, как минимум, неэффективным, не способным привести к желаемому результату, а, как максимум, контрпродуктивным, поскольку расходует ограниченные ресурсы оппозиции на бессмысленные акции". Верной тактикой протеста Андрей Николаевич считает создание альтернативных структур и в качестве примера приводит "Форум свободной России", который дважды в год проводит свои заседания в Вильнюсе.

При всем уважении к участникам Форума, трудно согласиться с тем, что подобного рода организации смогут стать единственным инструментом смены власти в России. Кроме того, совершенно непонятно, каким образом можно привлечь миллионы россиян, которым не нравится путинский режим к созданию подобных заграничных структур. Что же касается подобных структур в России, то перед их организаторами встают риски не меньшие, если не большие, чем перед организаторами уличных акций протеста…

Акция, назначенная на 27 июля, может стать поворотным пунктом в противостоянии власти и оппозиции. И это тот случай, когда многое, если не всё, зависит от того, сколько людей придет. То есть тот случай, когда все зависит от каждого из нас.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru