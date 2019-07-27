Мадуро: Экономика Венесуэлы не будет зависеть от нефти 6 27.07.2019, 8:06

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Венесуэла начинает «новый путь» в своем экономическом развитии.

Об этом сказал диктатор Николас Мадуро на встрече с руководством ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию).

Мадуро провел встречу с руководителем направления по Латинской Америке и странам Карибского бассейна ЮНИДО Диего Масерой, на ней присутствовали представители бизнеса и послы разных стран, включая Россию и Китай. Мероприятие транслировалось в Twitter президента.

"Тот, кто делает правильные шаги, тот достигает целей. Мы делаем правильные и уверенные шаги. Венесуэла имела деформированную модель, модель экономики, зависимой от нефти, и мы начинаем дорогу, не зависящую от нефтяной ренты", – сказал Мадуро.

По его словам, Венесуэла только начинает идти по дороге, которая превратит ее "в регион с экономическим потенциалом и будет производить большое количество богатств во всех производственных секторах".

Как известно, Венесуэла уже несколько лет переживает острый социально-экономический кризис. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Накануне стало известно, что власти Эквадора ввели визовый режим с Венесуэлой. В стране уже находятся 500 тысяч венесуэльцев. Эквадор больше не может принимать мигрантов в таком количестве.