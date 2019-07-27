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Нашли общий язык: раскрыты детали первого разговора Зеленского и Трампа

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  • 27.07.2019, 8:18
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Владимир Зеленский

Президент США пригласил украинского коллегу в Белый дом.

Постоянный представитель США при ЕС Гордон Сондланд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп нашли общий язык во время первого телефонного разговора.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Вчера президент Зеленский довольно долго общался (по телефону — ред.) с президентом Трампом, они знакомились. Я общался с обоими и до, и после этого разговора. Разговор прошел очень успешно, они сразу нашли общий язык», — сказал он.

По словам дипломата, Трамп в конце разговора пригласил Зеленского в Белый дом в срок, который подходит для обеих сторон, в ближайшем будущем.


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