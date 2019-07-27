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Новая волна обысков у оппозиционеров в Москве

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  • 27.07.2019, 8:36
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Фото: AFP

Обыски прошли накануне митинга.

Сотрудники следственного комитета России (СК) провели обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщили в соцсетях вечером в пятницу, 26 июля, сразу несколько оппозиционных политиков.

Так, правоохранители обыскали квартиру муниципального депутата Ильи Яшина, штабы незарегистрированных кандидатов Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Любови Соболь и Ивана Жданова. Кроме того сотрудники СК обыскивают квартиры родителей политика Константина Янкаускаса и бабушки зарегистрированного кандидата Дмитрия Клочкова.

Яшин в итоге был задержан вооруженными оперативниками в масках и вывезен в Троицк. Его адвокат Вадим Прохоров полагает, что в ближайшее время на Яшина оформят протокол об административном правонарушении, чтобы не допустить его участия митинге у мэрии Москвы 27 июля, пишет dw.com.

ФСБ ищет связь оппозиционеров с Западом

По данным телеканала "Дождь", 77-летнему отцу Янкаускаса правоохранители угрожали и выкручивали ему руки. У политиков изымали носители информации. Обыски проходили по уголовному делу о воспрепятствовании работе избиркомов, которое три дня назад возбудил СК.

Первая волна обысков прошла ночью в среду, некоторых оппозиционеров вызвали на допросы. По данным РБК, к расследованию подключилась Федеральная служба безопасности России (ФСБ), которая ищет связь кандидатов с Западом.

На митинг "За допуск на выборы" 20 июля вышли более 22 тысяч человек, сторонники оппозиционных кандидатов также ежедневно собираются на Трубной площади. 27 июля состоится несогласованный митинг у мэрии Москвы, за призывы выйти на него политик Алексей Навальный арестован на 30 суток.


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