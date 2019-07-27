Фанаты ФК «Барановичи» потребовали отставки директора клуба 27.07.2019, 8:51

Фото: Юрий ПИВОВАРЧИК

Распространено заявление протеста.

24 июля во время матча 1/16 Кубка Беларуси между ФК «Барановичи» и жодинским «Торпедо-БелАЗ» болельщики барановичского клуба устроили акцию, требуя отставки директора Михаила Шолохова.

25 июля на странице Ultras Baranavičy во «ВКонтакте» появился белорусскоязычный пост, в котором фанаты городского клуба по пунктам описали произошедшее с ФК «Барановичи» за три года деятельности директора клуба Михаила Шолохова. Вот итог работы нынешнего руководителя, по мнению барановичских ультрас:

— посещаемость снизилась с 2–3 тысяч до 200–300 человек;

— сменилось шесть главных тренеров;

— местные воспитанники не хотят возвращаться в ФК «Барановичи»;

— каждый год у нас новая команда «молодых и перспективных» приезжих;

— в 2016 году — 13 место из 14 команд в первой лиге, в 2017-м — 12 место из 16 команд, в 2018-м — 14 место из 15 команд, в 2019-м — 15 место(?) из 15 команд;

— бесконечная эпопея с искусственным полем;

— прославились верблюдами на тренировочном поле;

— вместе с бывшим заместителем председателя исполкома Алексеем Гарбузом пытался изменить название клуба;

— стадион окончательно развалился, пророс деревьями и находится практически в аварийном состоянии;

— поле перманентно в ужасном состоянии;

— спонсоров и партнеров у клуба нет и не может быть, нет подписанного плана развития: работа в этом направлении не велась;

— работа с болельщиками не велась, привлечением новых никто не занимался;

— пресс-атташе — мифический персонаж, о котором знает только Шолохов и федерация футбола.

По мнению активистов фанатского движения, это только верхушка «айсберга». Они считают, что неравнодушные любители футбола в городе не должны терпеть эту ситуацию, и требуют, чтобы ответственность за нее понес Михаил Шолохов.

«Винить во всех бедах абстрактный исполком не имеет смысла, если на местах бездействуют. Поэтому мы требуем освободить от занимаемой должности Шолохова М.В. Человеку, который стал воплощением слова «некомпетентность», — не место в нашем клубе», — говорится послании болельщиков.