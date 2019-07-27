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«Заславль превращают в помойку»

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  • 27.07.2019, 9:18
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Фото: tut.by

Жители города борются против полимеров.

Заславль – курортный город. По крайней мере был раньше, говорят местные жители. Пока в городе не появился смрад.

«Как только темнеет за окном, мы закрываем окна. И еще по выходным, когда никто не делает никаких замеров», – рассказывает «Белсату» Анна Гончарик, жительница Заславля.

В загрязнении воздуха заславцы подозревают прежде всего предприятие «ИМЭКО» на улице Гагарина и производственный участок «ПолиТар-Пак» на улице Дзержинского. Руководители заводов утверждают, что их производство не только не вредно, но и необходимо.

Основное же опасение местных жителей связана с тем, что тот же цех «ИМЭКО», к примеру, располагается всего на расстоянии нескольких сотен метров от жилой зоны.

На общественные слушания, организованные местными властями, пришел и политик Виталий Рымашевский (БХД) – один из инициаторов обращения против такой производства. Под ним подписалось более 1000 местных жителей:

«В течение последних шести лет Заславль превращают в помойку. Потому что здесь свалка, на которую свозится мусор со всех районов. Здесь много вредных выбросов. Люди сюда приезжают приобретать жилье, думая, что это совершенно чистая экологическая зона, а получается совсем наоборот».

Однако полностью надежды не теряют. Да планируют добиться проведения независимой оценки деятельности предприятий, которая даст ответы на все вопросы.


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