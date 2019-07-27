Ученый: Выбросы свинца в Бресте будут в несколько раз больше 2 27.07.2019, 9:25

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Фото: realbrest.by

Специалист нашел ошибку в документах завода АКБ под Брестом.

Выбросы свинца будут в несколько раз больше тех, что заложены по проекту «Ай Пауэр», рассказал в интервью «Салідарнасці» Сергей Басов — доцент кафедры инженерной экологии и химии Брестского государственного технического университета, кандидат технических наук, входивший в общественную группу контроля за запуском аккумуляторного завода в СЭЗ «Брест».

— После того, как был проведен ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) аккумуляторного завода, я присутствовал на встрече с представителями областного комитета охраны природы и просил озвучить предельно допустимую концентрацию свинца. Но ответа так и не получил. Меня изначально смущала эта цифра — 3 кг (выбросов свинца год — прим «С»), интересно было разобраться, откуда она появилась. Погрузившись в эту тему, проведя элементарные подсчеты, я понял, что идет искажение, причем существенное, по этим параметрам.

Размер санитарных зон и критерии класса опасности предприятия мы с ними считаем каждый год по 50-100 раз. Поэтому я позволю себе считать пусть не экспертом, но специалистом.

Не получается 0,2 %, как посчитала лаборатория «Экология-сервис». Экологическая экспертиза приводила расчеты рассеивания по программе, которая учитывает массу переменных: скорость ветра, температуры — очень много всего. Но она не учитывает наличие аэропорта совсем рядом. А взлеты и посадки влияют на это.

— Почему так получилось, как вы думаете? Кто-то ошибся или сознательно...

— Всем свойственно ошибаться, но не в документах же, от которых зависят многомиллионные инвестиции и здоровье тысяч брестчан!

В строительном проекте по заводу «Ай Пауэр» в разделе «Охрана окружающей среды» содержится большое количество отчетов о размерах выбросов, воздействии на окружающую среду.

Самое интересное, что основным источником информации для этих отчетов является справка, предоставленная компанией «Exide». Той самой компании, которая погрязла в США в экологических скандалах, которую неоднократно ловили на сокрытии информации о выбросах и которая сама была вынуждена закрыть часть своих предприятий в США с выплатой многомиллионных компенсаций…

Чудес ведь не бывает. Мировой опыт доказывает, что невозможно выбрасывать три килограмма свинца в год. Что даже при затратах на очистку выбросы свинцы в несколько раз больше тех, что заложены по проекту «Ай Пауэр», и при таком режиме работы получается не менее 28 килограммов.

— Это много?

— Это не так уж много. Но ведь чем опасен свинец? Он рассеивается (в зависимости от ветра, высоты и диаметра трубы) и выпадает в виде аэрозоля. Его воздействие на окружающую среду не сразу проявляется. Накапливается он постепенно, но последствия могут стать губительными в радиусе пятидесяти километров. Ни один чиновник не в силах отменить или изменить законы природы. Хотя на бумаге, конечно, у нас все возможно.

Еще один момент, о котором я очень бы хотел, чтобы знала общественность. Свинец — это вещество первого класса опасности. В итоге мы получаем по программе рассеивания те самые площади оседания свинца. Нужно опубликовать прогноз, показать где и когда, и сколько будет оседать этого яда. И, наверное, вряд ли это понравится людям, которые здесь живут.

— С вашей точки зрения как ученого, такие предприятия должны строиться вдали от населенных пунктов?

— Не берусь однозначно утверждать, на каком именно расстоянии они должны строиться. Но смотрите, что получается. Есть инвестор (компания «Ай Пауэр»), к которому у меня как у обывателя нет претензий. Его главная цель — заработать денег. Он заплатил за экспертизу. Специалисты ее сделали. Другой вопрос «как»? И почему никто из должностных лиц не захотел вникать, пока не поднялась общественность? С этим пусть разбираются соответствующие организации.

Мировой опыт говорит о том, что лучше такие предприятия выносить за пределы крупных населенных пунктов. Разговоры о том, что подобные заводы работают в центральной части европейских городов, либо от незнания, либо это сознательное введение в заблуждение общественности.

— А пары бензина? Они ведь тоже свинец содержат?

— Это миф. Этилированное содержащее свинец топливо запрещено в Европе, в том числе в нашей стране, уже около двадцати лет. После того, как было доказано, что свинец пагубно влияет на репродуктивную функцию человека и умственное развитие детей. Думаю, по этой же причине тысячи молодых семей в Бресте и Брестском районе поставили свои подписи с требованием прекратить строительства этого завода.

Справка:

Партнер группы компаний 1АК (в нее входит ООО «АйПауэр», строящая завод под Брестом) — EXIDE Technologies — американский производитель свинцово-кислотных батарей. Компания известна скандалами, связанными с нарушением экологического законодательства.

Судебные разбирательства находятся на рассмотрении и в настоящее время. Установлено, что более шести заводов компании не отвечают требованиям экологической безопасности. О негативном воздействии работы производства EXIDE говорит тот факт, что после закрытия одного из заводов в Калифорнии на дезинфекцию территории, которую занимало предприятие, было выделено $ 500 млн.