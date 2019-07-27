Арнольд Шварценеггер рассказал о новом «Терминаторе» 5 27.07.2019, 9:55

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Зрителей ожидает множество неожиданных поворотов.

Мировая премьера фильма "Терминатор: Темные судьбы" назначена на 23 октября 2019 года, сообщает "Пятый канал".

71-летний актер Арнольд Шварценеггер отметил, что зрителей ожидает множество неожиданных поворотов. Шварценеггер признался, что сценарий, созданный совместно с Джемсом Кемэроном, даже ему самому было нелегко расшифровать.

К моменту съемок новой части фильма многие актеры уже постарели. Шварценеггеру — 71, Линде Хэмилтон — 62, однако, по словам актера, возрастные изменения не касаются их героев. Они наполнены той же силой и энергией, что и прежде.

Актер признался, что хорошо себя чувствует, несмотря на то, что не так давно перенес операцию на сердце. Он не хотел "ставить на чашу весов здоровье, работу и спорт" и, к счастью, ему не пришлось утруждать себя сложным выбором — Шварценеггер смог быстро вернуться в строй.

За свою жизнь Арнольд не только играл в фильмах. Он занимался бодибилдингом, продвигал спорт, баллотировался на пост губернатора Калифорнии и был избран на эту должность в октябре 2003 года. Сейчас Шварценеггер увлечен новыми проектами.

"Терминатор" — американский фантастический фильм 1984 года режиссера Джеймса Кэмерона. В центре сюжета - противостояние солдата и робота-терминатора, роль которого исполняет Арнольд Шварценеггер. После выхода киноленты фраза "I'll be back" (Я вернусь) вошла в число самых известных киноцитат.

"Терминатор: Темные судьбы" — седьмая часть боевика.