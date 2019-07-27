«Это - жэкэхашный экстремизм» 1 27.07.2019, 10:19

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Источник: tut.by

Разруха в белорусских городах.

Когда из-за того, что водопроводные трубы рвет потому, что они уже древние, — эти случаи принято называть «ЧП». Это как стихийное бедствие, когда все понимают, что претензий предъявить некому. Но как относиться к строителям, которые эти трубы чинили или меняли, но после себя оставили горы глины, лужи, раздолбанные асфальт и дорожки? Читатели, которые присылают realty.tut.by свои наблюдения на «Доску позора», не стесняются в выражениях: «вандализм», «экстремизм», «похренизм». И они правы: ну как можно считать, что вы выполнили работу, если после вас нужен новый ремонт?

Если вы не знаете, куда подевалась ваша урна у подъезда, посмотрите на эти фото — может, ваша сбежала сюда?

Источник: tut.by

Читатель пишет, что у них во дворе в Чижовке их не счесть. Но мы-то считать умеем, и у нас нас получилось 11. А у вас?

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Точный инженерный расчет по установке доводчика дверей в туалет в кинотеатре «Центральный».

Источник: tut.by

Аэропорт города Курска удивил гостеприимностью женского туалета. Над раковиной, на полутораметровой высоте есть короб с красной полосой по краю. Читатель понял назначение этой полосы, только когда ударился головой при попытке помыть руки. Нам из Минска не понять, зачем вообще этот короб над умывальником, но у нас есть рационализаторское предложение: обшить его поролоном.

Источник: tut.by

«Жэкэхашный беспредельный похренизм в Мозыре», — так подписал свои фотографии житель этого города. Смотрите, что вызвало такое негодование:

Источник: tut.by

Мозырь, улица Притыцкого. Въезд к «старому гастроному» шедевры восстановления раскопок.

Источник: tut.by

Воложин, новый микрорайон. На фото мы видим приближение эры белорусской атомной энергетики — электрические столбы ставят в два ряда! Сообщается, что первый ряд, который ближе к дороге, был установлен ранее, но при подводе еще одной линии нужно было позади установить еще три столба.

Источник: tut.by

Полоцк улица Фрунзе, 36. Жители подъезда устали от разрухи и решили навести красоту — на крыльцо положили ковер!

Источник: tut.by

Минским коммунальным службам стоит рассмотреть полоцкий метод и расстелить дорожку на лестнице между домами по улицам Калиновского, 21, и Седых, 14б. Или здесь исправят проблему менее оригинальным, но более надежным способом?

Источник: tut.by

Слуцк. Пешеходная дорожка, ведущая к магазину «Идея» на пересечении улиц Тутаринова и Солигорской. Видимо, рабочие решили потренироваться в мостостроении.

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Уникальное парковочное место по улице Тельмана, 27, в Гродно.

Источник: tut.by

Трагическая судьба спортивной площадки по Козлова, 40, в Солигорске. После замены труб уже полгода ее не восстанавливают, у солигорских властей «нет денег».

Источник: tut.by

Минск, ул. Заславская, 12. Здесь уже целый год ждут ремонта баскетбольной площадки.

Источник: tut.by

Кировск. Перекресток улиц Советской и Ленинской. Чего-то не хватает?

Источник: tut.by

Вход в подъезде №2 дома по улице Терешковой, 28/5, в Витебске. Пандус для колясок убрали. Посреди образовалась яма.

Источник: tut.by

Могилев. По улице Ямницкой построен магазин «Санта», однако как к нему пройти жителям близлежащего двора, непонятно. Лестница, наверное, предусмотренная для этих целей, внезапно обрывается посреди грязной лужи.

Источник: tut.by

Модернизированный вход в подъезд жилого дома по адресу: Витебск, Московский проспект, 45, корпус 1, 1-й подъезд. «А-ля пандус» сотворили местные горе-строители.

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Такая дорожка ведет от «Минскметростроя» (улица Соломенная, 13) к улице Захарова.

Источник: tut.by

Военный городок Уручье в Минске. Дорожку, которая никогда не вела к пешеходному переходу, еще и перегородили забором. Здесь точно работал проектировщик?

Источник: tut.by

Гродно, пешеходный переход около домов по улице Лиможа, 17 и 26. В прошлом году меняли трубы, положили новый асфальт. Но у нас есть к чему придраться.

Источник: tut.by

Бобруйск. «Суицидально-познавательная остановка». Для просмотра расписания автобусов необходимо выйти на проезжую часть и повернуться спиной к ней.

Источник: tut.by

Двор возле дома № 15 по улице Владимирова в Гомеле. Даже на минимальной скорости проехать проблематично. Асфальт тут меняли еще при Союзе.

Источник: tut.by

В деревне Лесковка Минского района возле жилых домов № 5, 6, 7, 8, 9 по улице Минской дорога в неудовлетворительном состоянии, и давно.

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Минск, улица Чичерина, 4. Жильцы пишут, что «строители не успели закончить ремонт дома к началу Европейских игр, а раз не успели, так, по-видимому, и торопиться теперь некуда». Вместо отличных навесов над входами в подъезды — теперь полуфабрикаты. Фасад до уровня второго этажа оштукатурен, но не покрашен. И строительный мусор не убран.

Источник: tut.by

Торжественно открыли новую беседку в детском саду № 10 Кричева. Ее подарил депутат при участии председателя Кричевского райисполкома. О безопасности детей явно никто не подумал: красным отметили углы, за которые удобно цепляться.

Источник: tut.by

Островец. Город новый, а проблемы старые. Видимо, не хватило плитки для города атомщиков.

Источник: tut.by

Витебск, улица Горбачевского, 38. Жители района пишут, что тоже хотят комфортно жить. Просят положить новый асфальт.

Источник: tut.by

Детская площадка в Гродно по улице Ф. Богушевича, 38.

Источник: tut.by

Молодечно, улица Скорины, 50. Детская площадка.

Источник: tut.by

Источник: tut.by

Источник: tut.by

В Минске по улице Толбухина возле 13-го дома строители возвели защитный забор. В оставленном проходе сложно даже двоим разминуться. А как обойти столб? С детской коляской это нереально.

Источник: tut.by

Ж/д станция Пятигорье. Ее строили для владельцев домов в садовых товариществах «Василек», «Бережа» и «Пятигорье». Дачники просто в шоке от новой лестницы для спуска и подъема на станцию. Только вопрос не в качестве, а в том, как ею пользоваться, потому что изрядное количество пользователей — пожилые люди (60 и старше). Подняться с сумками и тележками на платформу было не очень-то просто и по старой лестнице.

Источник: tut.by

А эта почти в два раза уже, а высота ступенек стала почти в два раза больше. Представьте себе бабушку с больными коленями, которая тащит наверх кило так 10−15 в тележке… Если вы ездили в белорусских электричках, то знаете, что там очень высокие ступеньки. Эта лестница примерно той же крутизны.

Источник: tut.by

Двор 109-го дома по Партизанскому проспекту в Минске после дождей.