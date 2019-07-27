Михаил Захаров: Нужно вкатиться, еще месяц на это уйдет 2 27.07.2019, 10:20

Михаил Захаров

Главный тренер «Юности» прокомментировал проигрыш.

Михаил Захаров после поражения от "Сахалина" (0:3) на Турнире памяти Дубко рассказал, что его команда только вкатывается.

- Не забили большинство, пропускаем много. Третий гол, можно сказать, в большинстве пропустили, хоть и в пустые ворота. Сами не забиваем, моменты есть. Но мы 4-5 день только катаемся. В принципе, есть над чем работать, меньшинство у нас слабое.

- Проблемы с реализацией катастрофичны?

- Нет конечно, мы же только начали, как говорится, работать. Нужно вкатиться, еще месяц на это уйдет. Готовимся к минскому "Динамо".

- Много игроков из "Юности" сейчас на просмотре в минском "Динамо". Хотели бы видеть их в ростере своей команды?

- Сейчас в "Динамо" на просмотре 8-9 человек из "Юности". Если они не пройдут, с радостью их примем. У нас очень короткая скамейка. С прошлого года ни одного звена не осталось. Абсолютно новые тройки, будем пытаться подобрать, — цитирует Захарова "БХ".