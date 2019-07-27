Что нужно исключить из списка покупок для похудения 27.07.2019, 10:39

Полезно знать.

Многие из нас мечтают расстаться с лишним весом. Для этого все-таки нужно пойти на определенные жертвы.

Что нужно исключить из списка покупок, если вы не намерены поправляться.

Хлеб и мучные изделия. При изготовлении хлеба используются пропионат кальция и сорбиновая кислота. Они нужны для того, чтобы продлить срок жизни хлеба, приводя при этом к набору лишнего веса того, кто его ест, пишет medikforum.

Спреды (аналоги сливочного масла). Большинство из них содержит эмульгаторы вроде соевого лецитина, которые очень богаты жирами и сахаром.

Рыбные палочки. Ультра-переработанные продукты вредны для нашего веса, поскольку они содержат очень много соли и жиров.

Лапша быстрого приготовления. Содержит огромное количество химических веществ, которые вредны для талии. Кстати, в этот продукт добавляется много консервантов и соли.

Подслащенный йогурт. Подслащенный йогурт содержит множество сахара и дополнительных ароматизаторов, которые не помогут избавиться от лишнего веса.