Требовать от государства - это нормально 8 Юрий Дудь

27.07.2019, 11:25

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Юрий Дудь

В том числе — честных выборов, где есть из кого выбирать.

Последние два года я постоянно гоняю по России – от самых больших городов до самых крохотных деревушек; пожалуй, это главные удача и богатство, которые пришли в нашу жизнь с ютубом.

Когда разговор петляет к политике, часто слышу примерно такую мысль: «Как же вы з**** со своими протестами и со своими митингами. На них же выходят люди, у КОТОРЫХ ВСЕ ХОРОШО. Креативные, разодетые и ДАЖЕ бизнесмены… Ну не стыдно так беситься с жиру?»

У меня есть на это универсальный ответ, и сейчас – идеальный повод, чтобы им поделиться.

Есть две важнейшие причины, почему за перемены в стране топят те, кто живет вполне благополучно.

Первая – эмоциональная и совсем простая: когда ты решил первичные бытовые проблемы, когда ты не думаешь о том, где достать буханку бородинского, у тебя освобождается энергия и время на более глобальные вопросы.

А вот вторая причина открылась мне только тогда, когда я сам стал, извините, предпринимателем и начал платить людям.

Большинство из нас в курсе только про налог в 13 процентов, но это – далекооо не все цифры. Если ты работодатель и если ты привлекаешь к своему производству сотрудников, то за каждого из них в общей сложности должен платить от 40,1 до 43% (зависит от договора, на который ты его нанимаешь). Для тех, у кого с математикой в школе было так же плохо, как у меня, простой пример:

— если твоя зарплата – 100 000 рублей на руки, то каждый месяц твой работодатель платит с нее ДОПОЛНИТЕЛЬНО больше 40 000 рублей.

Неважно – Новый год или лето, кризис или нефтяные фонтаны, хорошее настроение или плохое – каждый честный бизнесмен должен пулять государству почти половину зарплаты каждого своего сотрудника. И это именно ваши деньги, просто платите их не вы, а ваш начальник.

В этой схеме – великое коварство всей нашей системы. У нас налоговый агент – то есть тот, кто перечисляет государству лавэ, — это работодатель. От большей части населения эти дикие налоги спрятаны. И потому у людей теряется всякое ощущение, что весь этот чиновничий улей живет на наши деньги и что на самом деле никакой другой обязанности у него нет, кроме как делать нашу жизнь проще и слаще.

А если бы эти налоги не были спрятаны, ну или если бы предпринимательство в России было популярно так же, как в западном мире, то абсолютно все работающие люди – хоть в самых больших городах, хоть в самых крошечных деревушках, — понимали, что каждый месяц они башляют государству нехилую сумму, и вправе задавать ему вопрос: точно ли эти деньги идут туда, куда надо? Почему в Замбии есть дороги с лампочками на разделительной полосе, а дороги Саратова – как будто после войны? Почему в 18 регионах нет детских онкобольниц? Как так вышло, что у заммэра Москвы скопилось недвиги на 1,5 млрд рублей? Точно ли руководитель убыточной госкорпорации должен получать 50 млн зелени в год?

В цивилизованном обществе все эти вопросы регулируются выборами: налогоплательщик не получил от политиков внятного ответа на какой-то из этих вопросов – до свидания; выбираем следующих. В обществе, где мышцы публичной дискуссии атрофированы, а нормальных выборов просто нет, людям приходится выходить на улицу. И совершенно логично, что среди этих людей очень много тех, у кого есть квартира, машина и даже какое-то количество свободных денег. Просто все из них (неважно, бизнесмены или наемные сотрудники) в курсе: ежегодно они отправляют в налоговую миллионы денег. И поэтому они вправе ТРЕБОВАТЬ чего-то от тех, кто этими миллионами распоряжается.

Поэтому имею вам сказать ровно одну вещь: требовать от государства — это нормально. В том числе — честных выборов, где есть из кого выбирать.

Юрия Дудь, Эхо Москвы