закрыть
27 июля 2019, суббота, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Требовать от государства - это нормально

8
  • Юрий Дудь
  • 27.07.2019, 11:25
  • 2,852
Юрий Дудь

В том числе — честных выборов, где есть из кого выбирать.

Последние два года я постоянно гоняю по России – от самых больших городов до самых крохотных деревушек; пожалуй, это главные удача и богатство, которые пришли в нашу жизнь с ютубом.

Когда разговор петляет к политике, часто слышу примерно такую мысль: «Как же вы з**** со своими протестами и со своими митингами. На них же выходят люди, у КОТОРЫХ ВСЕ ХОРОШО. Креативные, разодетые и ДАЖЕ бизнесмены… Ну не стыдно так беситься с жиру?»

У меня есть на это универсальный ответ, и сейчас – идеальный повод, чтобы им поделиться.

Есть две важнейшие причины, почему за перемены в стране топят те, кто живет вполне благополучно.

Первая – эмоциональная и совсем простая: когда ты решил первичные бытовые проблемы, когда ты не думаешь о том, где достать буханку бородинского, у тебя освобождается энергия и время на более глобальные вопросы.

А вот вторая причина открылась мне только тогда, когда я сам стал, извините, предпринимателем и начал платить людям.

Большинство из нас в курсе только про налог в 13 процентов, но это – далекооо не все цифры. Если ты работодатель и если ты привлекаешь к своему производству сотрудников, то за каждого из них в общей сложности должен платить от 40,1 до 43% (зависит от договора, на который ты его нанимаешь). Для тех, у кого с математикой в школе было так же плохо, как у меня, простой пример:

— если твоя зарплата – 100 000 рублей на руки, то каждый месяц твой работодатель платит с нее ДОПОЛНИТЕЛЬНО больше 40 000 рублей.

Неважно – Новый год или лето, кризис или нефтяные фонтаны, хорошее настроение или плохое – каждый честный бизнесмен должен пулять государству почти половину зарплаты каждого своего сотрудника. И это именно ваши деньги, просто платите их не вы, а ваш начальник.

В этой схеме – великое коварство всей нашей системы. У нас налоговый агент – то есть тот, кто перечисляет государству лавэ, — это работодатель. От большей части населения эти дикие налоги спрятаны. И потому у людей теряется всякое ощущение, что весь этот чиновничий улей живет на наши деньги и что на самом деле никакой другой обязанности у него нет, кроме как делать нашу жизнь проще и слаще.

А если бы эти налоги не были спрятаны, ну или если бы предпринимательство в России было популярно так же, как в западном мире, то абсолютно все работающие люди – хоть в самых больших городах, хоть в самых крошечных деревушках, — понимали, что каждый месяц они башляют государству нехилую сумму, и вправе задавать ему вопрос: точно ли эти деньги идут туда, куда надо? Почему в Замбии есть дороги с лампочками на разделительной полосе, а дороги Саратова – как будто после войны? Почему в 18 регионах нет детских онкобольниц? Как так вышло, что у заммэра Москвы скопилось недвиги на 1,5 млрд рублей? Точно ли руководитель убыточной госкорпорации должен получать 50 млн зелени в год?

В цивилизованном обществе все эти вопросы регулируются выборами: налогоплательщик не получил от политиков внятного ответа на какой-то из этих вопросов – до свидания; выбираем следующих. В обществе, где мышцы публичной дискуссии атрофированы, а нормальных выборов просто нет, людям приходится выходить на улицу. И совершенно логично, что среди этих людей очень много тех, у кого есть квартира, машина и даже какое-то количество свободных денег. Просто все из них (неважно, бизнесмены или наемные сотрудники) в курсе: ежегодно они отправляют в налоговую миллионы денег. И поэтому они вправе ТРЕБОВАТЬ чего-то от тех, кто этими миллионами распоряжается.

Поэтому имею вам сказать ровно одну вещь: требовать от государства — это нормально. В том числе — честных выборов, где есть из кого выбирать.

Юрия Дудь, Эхо Москвы


популярное за неделю

Мнение

Испытание на прочность
Испытание на прочность Игорь Яковенко
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип
Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич