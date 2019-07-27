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Фото со столбом на белорусской границе обернулось штрафом для голландцев

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  • 27.07.2019, 11:29
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Фото: VSAT

Житель Голландии вместе с сыновьями незаконно пересек границу с Беларусью.

Гражданин Голландии и два его несовершеннолетних сына незаконно перешли белорусско-литовскую границу в Шальчининкском районе Литвы, чтобы сделать фото у пограничного столба, сообщает портал Delfi.

Инцидент произошел 25 июля в деревне Табаришкяй, которая расположена у самой границы с Беларусью. Пограничники заметили троих нарушителей благодаря системе видеонаблюдения. Оказалось, что 51-летний гражданин Нидерландов и его сыновья, которым 11 и 15 лет, приехали к границе на автомобиле Toyota Corolla.

Пограничники заметили, как три человека зашли на границу с Беларусью, затем подошли к столбу, осмотрели его и сфотографировали. Сделав снимок, все они вернулись на территорию Литвы, где их уже ждали местные пограничники. Мужчину оштрафовали за незаконное пересечение границы по неосторожности. Он должен заплатить 70 евро.

Тем временем в погранслужбе Литвы напомнили, что границу можно переходить только в установленных местах, где есть КПП, и со всеми необходимыми документами.


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