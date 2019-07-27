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Стали известны подробности инцидента у деревни спортсменов на ЧМ в Кванджу

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  • 27.07.2019, 11:46
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Источник: ria.ru

Жизни американских спортсменов вне опасности.

Исполнительный директор сборной США по водному поло Кристофер Рэмзи сообщил подробности инцидента, произошедшего в Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. 

По его словам, обрушился балкон в ночном клубе, когда американские ватерполисты праздновали победу. Рэмзи добавил, что жизни американских спортсменов вне опасности. 

- Это ужасная трагедия, - цитирует "РИА Новости" Рэмзи. - Игроки нашей мужской и женской команды отмечали победу, и случился обвал (балкона) в клубе. Сердцем мы с пострадавшими в этом инциденте. 

При обрушении здания ночного клуба в корейском Кванджу пострадали девять человек, информирует агентства Ренхап. В городе проходит чемпионат мира по водным видам спорта. По информации Reuters со ссылкой на пожарный департамент, два человека погибли, несколько пострадали. 

Международная федерация плавания (FINA) также сообщила о несчастном случае, произошедшем утром у деревни спортсменов.

— FINA тщательно следит за ситуацией и примет все меры для обеспечения медицинской помощи в случае необходимости, – говорится в заявлении пресс-службы FINA. — Мы сожалеем по поводу произошедшего и передаем наилучшие пожелания жертвам инцидента.


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