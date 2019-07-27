Фотофакт: Тысячи людей собрались на фестивале в Браславе несмотря на дождь 3 27.07.2019, 11:59

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Среди хедлайнеров — Сергей Михалок.

Вчера на Браславских озерах стартовал ежегодный музыкальный фестиваль Viva Braslav. Несмотря на пасмурную погоду и кратковременные дожди, у сцены собрались тысячи белорусов. Среди хедлайнеров: «Ляпис 98», Тима Белорусских, T-Fest, Gruppa Scryptonite. Как прошел первый день — в фоторепортаже afisha.tut.by.

Фото: tut.by

Первым из хедлайнеров на сцену поднялся Тима Белорусских

Фото: tut.by

Музыкант исполнил все, пока не столь многочисленные, свои хиты, чем привел в восторг публику.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

К выступлению Белорусских подтянулся основной массив публики. По предварительным оценкам это несколько десятков тысяч слушателей. Напомним, что в прошлом году фестиваль за все дни посетило 23 тысячи человек.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Помимо основной сцены на фестивале работает несколько дополнительных: Coliseum Tuborg Stage и Frudoza White Stage.

Следом за Тимой Белорусских на главную сцену поднялся Сергей Михалок с проектом «Ляпис 98» и по традиции зажег публику любимыми хитами

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by