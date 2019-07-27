закрыть
27 июля 2019, суббота, 15:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Жесткий Brexit может стать толчком к объединению двух Ирландий

  • 27.07.2019, 12:07
  • 1,363

Об этом заявил глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

Выход Великобритании из Европейского союза без соглашения может стать толчком к объединению Ирландии с Северной Ирландией. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, пишет Reuters.

Он высказал мнение, что жесткий Brexit может поставить под сомнение принадлежность Шотландии к Соединенному Королевству.

Слова Варадкара вызвали критику пробританской партии Северной Ирландии – Демократической юнионистской партии. Один из ее членов Ян Пейсли отметил, что заявление ирландского правительства "бесполезно и излишне агрессивно".

Варадкар, в свою очередь, сказал, что правительство Ирландии не будет инициировать объединение, поскольку пробританские силы Северной Ирландии будут считать это провокацией, однако добавил, что в случае жесткого Brexit такой вопрос может возникнуть.

Агентство напоминает, что на референдуме 2016 года 56% жителей Северной Ирландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года. 

В ноябре 2018 года Евросоюз и Великобритания согласовали на уровне переговорщиков 26-страничную декларацию о будущих отношениях. Однако документ так и не был ратифицирован, поскольку в январе британский парламент не поддержал правительственный проект соглашения о Brexit. В марте 2019 года Палата общин повторно не одобрила проект соглашения.

20 марта предыдущий премьер-министр Британии Тереза Мэй направила в ЕС просьбу об отсрочке выхода. На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября 2019 года. 


популярное за неделю

Мнение

Испытание на прочность
Испытание на прочность Игорь Яковенко
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси
Все те же бонзы из сериала «Чернобыль» сидят в начальственных креслах Беларуси Дмитрий Растаев
База данных для Нюрнберга
База данных для Нюрнберга Ирина Халип
Он подписал себе исторический приговор
Он подписал себе исторический приговор Валерий Карбалевич