Жесткий Brexit может стать толчком к объединению двух Ирландий 27.07.2019, 12:07

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Об этом заявил глава правительства Ирландии Лео Варадкар.

Выход Великобритании из Европейского союза без соглашения может стать толчком к объединению Ирландии с Северной Ирландией. Об этом заявил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, пишет Reuters.

Он высказал мнение, что жесткий Brexit может поставить под сомнение принадлежность Шотландии к Соединенному Королевству.

Слова Варадкара вызвали критику пробританской партии Северной Ирландии – Демократической юнионистской партии. Один из ее членов Ян Пейсли отметил, что заявление ирландского правительства "бесполезно и излишне агрессивно".

Варадкар, в свою очередь, сказал, что правительство Ирландии не будет инициировать объединение, поскольку пробританские силы Северной Ирландии будут считать это провокацией, однако добавил, что в случае жесткого Brexit такой вопрос может возникнуть.

Агентство напоминает, что на референдуме 2016 года 56% жителей Северной Ирландии проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Решение о выходе из ЕС Великобритания приняла во время референдума в июне 2016 года. Тогда 51,9% британцев проголосовали за выход из сообщества. Дату выхода назначили на 29 марта 2019 года.

В ноябре 2018 года Евросоюз и Великобритания согласовали на уровне переговорщиков 26-страничную декларацию о будущих отношениях. Однако документ так и не был ратифицирован, поскольку в январе британский парламент не поддержал правительственный проект соглашения о Brexit. В марте 2019 года Палата общин повторно не одобрила проект соглашения.

20 марта предыдущий премьер-министр Британии Тереза Мэй направила в ЕС просьбу об отсрочке выхода. На саммите 10 апреля лидеры стран Евросоюза утвердили отсрочку Brexit до 31 октября 2019 года.