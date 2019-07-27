Кто проводил ремонт в ТЦ «Галилео», где обрушился потолок? 4 27.07.2019, 12:32

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Фото: mchs.gov.by

В визовом центре Литвы в здании торгового центра «Галилео» обрушился потолок.

Он расположен на шестом этаже здания торгового центра «Галилео» по улице Бобруйской, 6. Пострадавших нет. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. Предварительная причина — нарушение производства строительно-монтажных работ.

В здание ТЦ «Галилео» визовый центр переехал весной 2019 года. После обрушения конструкций потолка в визовом центре стало известно, что не так давно на объекте был ремонт. По этому факту замглавы администрации Октябрьского района Павел Тома объяснил, что момент выясняется и пока эту тему администрация района комментировать не будет.

За комментариями по ремонту tut.by обратился в администрацию торгового центра.

«Арендатор (визовый центр) после приемки помещений у арендодателя (ТРЦ „Галилео“) производил ремонтные работы внутри арендованного помещения самостоятельно для переезда литовского визового центра», — сообщили в «Галилео».

По информации торгового центра, к работам привлекался подрядчик.

«Произошло обрушение одного из декоративных элементов подвесного потолка. Администрация торгового центра оказывает содействие компетентным органам в установлении причин произошедшего и ожидает результатов официального расследования инцидента», — уточнили в «Галилео».

Сейчас визовый центр Литвы временно закрыт.

— В результате инцидента никто не пострадал. Мы ждем информацию от местных муниципальных властей и МЧС о причинах случившегося, — рассказал глава региона СНГ VFSGlobal Амит Кумар Шарма.

Напомним, в ноябре 2018 года потолок обрушился в ТЦ «Арена-Сити». После этого в торговых центрах Минска проходили проверки, в том числе в «Галилео».

— На момент проверки были выявлены определенные вопросы, требующие детального разбирательства. Поэтому администрация затребовала заключение специализированной организации — оно было предоставлено, — заявил 24 июля 2019 года замглавы администрации Октябрьского района Павел Тома.

На тот момент (ноябрь 2018 года) все было в порядке.