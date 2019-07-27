За свободные выборы: волнения и массовые аресты оппозиции в Москве (Видео, онлайн) 7 27.07.2019, 12:54

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(обновляется) Власти испугались акции с требованием допустить независимых кандидатов к выборам.

Задержаны сотни человек. В центр Москвы стянуты тысячи сотрудников полиции и Росгвардии.

Накануне акции полиция задержала бывшего депутата Госдумы, независимого кандидата в Мосгордуму Дмитрия Гудкова. Он рассказал, что его машину остановили в пяти километрах от МКАДа, когда он ехал с женой с дачи.

Задержан также директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), независимый кандидат на выборах в Мосгордуму Иван Жданов.

Накануне в офисе ФБК прошел обыск. Полиция также устроила обыски у других независимых кандидатов в Мосгордуму, в том числе у Ильи Яшина, Юлии Галяминой, в штабе Дмитрия Гудкова и у родственников муниципального депутата Константина Янкаускаса.

На Тверской улице рядом со зданием мэрии Москвы, где планируется митинг за свободные выборы, также проходят задержания.

Задержаны Любовь Соболь, Илья Яшин, Юлия Галямина.

Тем не менее несколько тысяч человек все равно вышли на акцию. Людей вытесняют, не позволяя подойти к мэрии. Сообщается о задержании сотен участников протестов.

Независимые кандидаты на выборах в Мосгордуму и их сторонники с 14 июля проводят массовые акции с требованием регистрации на выборах. Митинг 27 июля у здания мэрии не согласован властями.

Следственный комитет РФ в связи с уличными акциями за свободные выборы возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании работе избирательной комиссии. У оппозиционных политиков проходят массовые обыски, их задерживают и допрашивают в полиции.