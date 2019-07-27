Microsoft случайно опубликовала новый дизайн меню Пуск Windows 10 4 27.07.2019, 13:39

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Примечательно, что Microsoft делает подобную ошибку не первый раз.

Утечки информации в интернете касаются не только персональных данных пользователей, но и конфиденциальной информации больших компаний. Причем, иногда такую информацию могут похитить злоумышленники, а иногда сами компании по ошибке публикуют важные данные о своих разработках, пишет nv.ua.

На днях такое произошло с одним из самых популярных в мире производителем аппаратного и программного обеспечения — Microsoft. Как сообщает The Verge,компания опубликовала версию Windows 10, которая предназначена только для внутреннего использования.

Операционную систему с новым меню запуска случайно отправили сторонним тестировщикам компании, после чего ее снимки появились в сети.

Сообщается, что опубликованная версия пускового меню касается только 32-битных операционных систем, которые не настолько распространены, как 64-битные. Судя по изображениям в утечке, новая версия Windows 10 не будет включать так называемые «живые тайтлы» (Live Title) в меню запуска. Эта функция позволяет увидеть содержание или основную информацию о приложении, сервисе и любом медиаконтенте прямо на его пиктограме.

Вместо этого разработчики добавили строку поиска GIF-файлов и доступные emoji. Поскольку это только тестовая версия, пока неизвестно, будут ли эти изменения в официальном обновлении.

Примечательно, что Microsoft делает подобную ошибку не первый раз. В 2017-м компания таким же образом опубликовала внутренние версии операционной системы Windows 10 для персональных компьютеров и мобильных устройств, из-за чего некоторые гаджеты начали постоянно перезагружаться. Разработчики компании быстро устранили проблему и восстановили поврежденные устройства.

На этот раз представители Microsoft рассказали The Verge, что только заметили свою ошибку и убрали опубликованную утечку.