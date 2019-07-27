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В Борисове арестованный сбежал из милиции

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  • 27.07.2019, 13:49
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Побег был совершен при проведении следственных действий.

Вечером 26 июля в Борисове арестовали 29-летнего местного жителя. Во время проведения следственных действий он сбежал. Об этом сообщила в Telegram официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Мужчину задержали по подозрению в совершении краж. Отмечается, что он ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. После побега был поднят весь личный состав Борисовского РУВД, оперативники и ОМОН УВД Минской области.

Оперативники установили адрес, где скрывался подозреваемый: он пришел переночевать к своему знакомому в частный дом, расположенный в жилом секторе города.

Сегодня днем мужчину задержали и доставили в ИВС Борисовского РУВД.


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